Polski producent mebli zwalnia pracowników! To już kolejna firma

Forte zwalnia pracowników

Forte to jeden z największych europejskich producentów mebli do samodzielnego montażu. Posiada pięć zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Ostrowi Mazowieckiej, Suwałkach, Białymstoku oraz w Hajnówce. Redukcja ma objąć w sumie blisko 237 pracowników, co stanowi około 10 proc. wszystkich zatrudnionych w spółce. Decyzja zarządu wynika z "pogorszenia sytuacji finansowej spółki związanej ze znacznym spadkiem popytu na meble, co skutkuje koniecznością podjęcia działań mających na celu poprawę efektywności operacyjnej i kosztowej oraz koniecznością dostosowania poziomu kosztów zatrudnienia do obecnej sytuacji finansowej i rynkowej Forte" - informowała spółka w komunikacie. Spółka zapowiedziała też, że proces zwolnień grupowych zostanie przeprowadzony z dbałością o pracowników, dla których przewidziano szereg działań wspierających.

Duże kłopoty Forte

Redukcja zatrudnienia w Forte może być wynikiem gorszych wyników finansowych. Jak podała spółka - przychody wyniosły 758 mln zł w stosunku do 918 mln zł w okresie porównawczym 2022 roku, a więc były niższe o 18 proc. rok do roku. Spółka podała, że przeprowadzona restrukturyzacja zatrudnienia w grupie pozwoli na redukcję kosztów osobowych w skali roku o kwotę ok. 16 mln zł.

To nie jedyne decyzje podjęte w celu ratowania fabryki. Poza redukcją personelu grupa pracuje nad poprawą efektywności produkcji, ograniczeniem pozostałych kosztów, zmniejszeniem ilości generowanych odpadów, lepszym wykorzystaniem materiałów czy obniżeniem kosztów energii.

To już kolejne zwolnienia w branży

Jak pisze money.pl - w tym roku szykuje się kumulacja masowych zwolnień. Jedną z branż, które znalazły się w trudnej sytuacji są producenci mebli. Powodem jest spadek popytu, rosnące koszty produkcji, wyższe opłaty za energię elektryczną i rosnące pensje. W 2023 roku doszło do zamknięcia po blisko 30 latach działalności polskiej fabryki mebli Klose. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęły się także zwolnienia w polskiej fabryce Ikea w Goleniowie, gdzie pracę ma stracić ponad 130 osób.

