Nowa definicja "local content" w Polsce ma na celu zwiększenie udziału krajowych firm w inwestycjach spółek Skarbu Państwa.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) już teraz realizuje projekty z wysokim udziałem polskiego komponentu, m.in. modernizację taboru PKP Intercity.

Polska widzi szansę w odbudowie Ukrainy, proponując rolę lidera w obszarze infrastruktury i logistyki.

Jakie konkretne korzyści przyniesie Polsce zaangażowanie w odbudowę Ukrainy i czy uda się wykorzystać tę historyczną szansę?

Local content to priorytet rządu

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, prezentując niedawno nową definicję local content podkreślał, że jest to priorytet rządu. Patriotyzm w gospodarce, albo inaczej komponent krajowy stał się też priorytetem MAP - zgodnie z kierunkami przyjętymi przez rząd na drugą część kadencji – kluczowa jest repolonizacja rozumiana jako zwiększenie udziału krajowych przedsiębiorstw w projektach inwestycyjnych realizowanych przez spółki Skarbu Państwa. To podejście ma przełożyć się na wzrost produkcji, rozwój kompetencji i tworzenie miejsc pracy w Polsce.

"Agencja Rozwoju Przemysłu jest trochę benchmarkiem local contentu"

O tym, jak Agencja Rozwoju Przemysłu, spółka Skarbu Państwa, prezentuje się w kontekście nowej definicji local content i kryteriów, jakie stawia przed firmami MAP, rozmawialiśmy z Bartłomiejem Babuśką, prezesem ARP.

Agencja Rozwoju Przemysłu jest trochę benchmarkiem local contentu, bo my biorąc sobie bardzo do serca fakt - jeszcze przed ogłoszeniem nowej definicji - że trzeba wspierać swoje, tworzymy największy w historii Polski taborowy projekt - 5 miliardów złotych w Zakładach Ciegielskiego będzie "przerobione" - w wyniku tego PKP Intercity dostanie wyremontowane wagony, a udział local content - ponad 92. proc. I to są duże liczby - mówi prezes ARP w rozmowie z Marią Olechą-Lisiecką. - Grupa Baltic, czyli Stocznia Gdańska, którą - z dumą podkreślam - po 35 latach, dzięki aktywnemu zarządzaniu w tym roku uda się zakończyć, po raz pierwszy zbilansowaniem się spółki. Tak więc tam gdzie jeszcze dwa lata temu nie śniło się nikomu, że przekroczymy 40 proc. local contentu, jest już 60 proc.

Prezes ARP: Polska pokazuje, jak można rzeczy trudne robić skutecznie

Bartłomiej Babuśka podkreśla, że bardzo ważne jest, aby zastosowanie definicji local contentu było niekontrowersyjne, aby nie skrzywdzić firm kryteriami przyjętymi przez MAP. W jego ocenie definicja została bardzo dobrze przyjęta przez rynek.

Polska pokazuje, jak można rzeczy trudne robić skutecznie. I to jest kolejna odpowiedź na pytanie, dlaczego jesteśmy dwudziestą gospodarka światową - ocenia prezes ARP.

Dodaje, że ARP implementuje propolskość na każdym poziomie działalności.

Bartłomiej Babuśka o odbudowie Ukrainy

Prezes ARP wyjaśnił też, że odbudowa Ukrainy powinna zacząć się od pilotażu i powinna być "projektem epokowym". Jak mówi, Polska nie odbuduje sama całej Ukrainy, ale może powalczyć o szansę na jak największy udział w tym procesie.

Czy będziemy umieli odpowiedzialnie i zdroworozsądkowo podejść do tego procesu? To jest projekt epokowy, możemy wykorzystać jedną z większych szans. Powinniśmy odbudować Ukrainę budując magistralę eksportową dla Polski i dla całej Europy na cały Bliski Wschód. To ten fragment: infrastruktura i logistyka powinny być nasza domeną - tłumaczy Bartłomiej Babuśka w rozmowie z Super Biznesem.