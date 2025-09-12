GITEX GLOBAL i Expand North Star w Dubaju (12-17 października): Jubileuszowa, 45. edycja GITEX GLOBAL i Expand North Star to globalne wydarzenia technologiczne, które zgromadzą ponad 200 000 przedstawicieli kadry kierowniczej w ponad 40 halach wystawienniczych.

Polska reprezentacja AI&More Community: Blisko 25-osobowa grupa z Polski, składająca się z entuzjastów AI, startupowców i funduszy inwestycyjnych, weźmie udział w wydarzeniach, by promować polski ekosystem technologiczny.

Cel wyjazdu: Inspiracja i budowanie relacji: Polska delegacja ma na celu zdobycie wiedzy o najnowszych trendach, nawiązanie międzynarodowych kontaktów biznesowych oraz zaprezentowanie osiągnięć polskiej AI.

Szansa dla polskich startupów i ekspansji: Udział w tych targach to kluczowa okazja dla polskich firm na pozyskanie inwestorów, globalną ekspansję i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na polski rynek.

Od 13 do 17 października w Dubai World Trade Centre odbędzie się GITEX GLOBAL, jubileuszowa, 45. edycja targów, uznawanych za najbardziej rozpoznawalne wydarzenie technologiczne na świecie. Równolegle, w dniach 12-15 października, Dubai Harbour zamieni się w arenę Expand North Star. To nie tylko konferencja, ale przede wszystkim globalne spotkanie, łączące startupy, sesje pitchingowe i networking inwestycyjny. To prawdziwy "super connector", gdzie innowacje spotykają się z kapitałem. Połączenie obu tych lokalizacji tworzy unikatowy ekosystem, oferując łącznie ponad 40 hal wystawienniczych, które odwiedzi ponad 200.000 przedstawicieli kadry kierowniczej. Swoje rozwiązania zaprezentują tam zarówno globalni giganci, jak i innowacyjne startupy z dziedzin takich jak sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, zrównoważone technologie czy przyszłość mobilności.

Polska reprezentacja w Dubaju

W tym roku, dzięki inicjatywie AI&More Community, w obu wydarzeniach weźmie udział blisko 25-osobowa grupa z Polski. To zorganizowana grupa entuzjastów i praktyków AI, przedstawicieli startupów oraz funduszy inwestycyjnych, którzy na własną rękę postanowili połączyć siły, aby wspólnie reprezentować polski ekosystem technologiczny. Ich obecność to dowód na rosnącą siłę i ambicje polskiej branży sztucznej inteligencji.

Jak podkreśla Kamil Mazur, współzałożyciel i lider społeczności AI&More, celem wyjazdu jest zarówno zdobywanie inspiracji i wiedzy o najnowszych rozwiązaniach technologicznych, jak i budowanie międzynarodowych relacji biznesowych. "Naszą misją jest edukacja i budowanie mostów między przedstawicielami biznesu i technologii. Wspólne wyjazdy po świecie wspierają edukację w zakresie AI oraz pozwalają na nawiązanie unikatowych kontaktów biznesowych o międzynarodowym zasięgu" – komentuje Mazur. Wizyta w Dubaju to dla polskich specjalistów okazja do zapoznania się z najnowszymi trendami, ale również do zaprezentowania własnych osiągnięć i nawiązania cennych kontaktów.

Rozwój polskiej AI

AI&More Community to społeczność, która od początku swojego istnienia aktywnie łączy ludzi biznesu, managerów i praktyków, tworząc przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń i wdrażania AI w rzeczywistych wyzwaniach organizacyjnych. Ich zaangażowanie w promocję polskiej AI na arenie międzynarodowej jest nieocenione.

Wyjazd ten, choć nieformalny, ma ogromne znaczenie. Uczestnicy będą mieli okazję nie tylko zapoznać się z najnowszymi światowymi trendami technologicznymi, ale również nawiązać kontakty, które w przyszłości mogą zaowocować wprowadzeniem globalnych rozwiązań na polski rynek lub ekspansją polskich firm za granicę. To także szansa dla polskich startupów na zaprezentowanie swoich pomysłów przed międzynarodowymi inwestorami, co wciąż stanowi jedno z największych wyzwań dla młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw w naszym kraju. Inicjatywy takie jak ta pokazują siłę i determinację polskiego środowiska technologicznego, które aktywnie poszukuje swojego miejsca na globalnej mapie innowacji. Polska społeczność AI jedzie do Dubaju, by pokazać swój potencjał i zbudować silną pozycję na globalnym rynku.

