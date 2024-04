700 zł więcej do dodatku do emerytury. Zyskają seniorzy z tego rocznika

Mieszkanie na Start. Dwa rodzaje dopłat do kredytów do wyboru [SZCZEGÓŁY]

Sezon na polskie truskawki 2024. Ile kosztują truskawki?

Już od środy - 10 kwietnia, w 2000 sklepów Biedronki na terenie Polski można kupić pierwsze owoce z polskich upraw. W jakiej cenie kupimy pierwsze polskie truskawki w Biedronce? Cena regularna opakowania 250 gramów to 10,49 zł. Oznacza to, że za kilogram truskawek w Biedronce trzeba zapłacić aż 41,96 zł. - Pierwsze w tym roku polskie truskawki, które trafią do sklepów sieci Biedronka to odmiana Malling Centenary. Pochodzą z 2,5 hektarowej uprawy zlokalizowanej niedaleko Połańca w województwie świętokrzyskim. Jest to odmiana, która dzięki swojej jakości ugruntowała pozycję jako jedna z najpopularniejszych upraw szklarniowych w Europie. Truskawka to jeden z ulubionych owoców wśród klientów Biedronki, w 2023 roku sieć sprzedała łącznie ponad 8,5 mln kilogramów tego przysmaku - czytamy w komunikacie firmy.

- Cieszę się, że możemy powitać w sklepach Biedronki pierwsze truskawki z polskich upraw. Owocna współpraca z polskimi dostawcami pozwala nam co roku zwiększać dostępność pierwszej polskiej truskawki, już od pierwszych dni kwietnia - podkreśla Piotr Stępień, kupiec owoców w sieci Biedronka.

Wczesne dostawy truskawek możliwe są dzięki strategii współpracy Biedronki z gospodarstwami rolnymi z naszego kraju. Biedronka wyjaśnia, że jednym z priorytetów i filarów jej strategii są zakupy od lokalnych, rodzimych producentów i zawsze, jeśli jest to tylko możliwe 100 proc. owoców i warzyw, które można wyhodować w Polsce, pochodzi od polskich rolników. W ramach struktury sieć posiada stanowiska kupców lokalnych, którzy aktywnie poszukują także mniejszych, rodzinnych gospodarstw rolnych, którym proponują nawiązanie współpracy z Biedronką.

Ile kosztują truskawki w kwietniu? W ubiegłych latach było taniej

Sezon na truskawki w Polsce zaczyna się w kwietniu. Polskie truskawki z tzw. uprawy parapetowej w szklarni zwyczajowo są drogie i kosztują po kilkadziesiąt złotych za kilogram W 2023 roku pierwsze truskawki w półkilogramowych łubianki można było kupić po 30-32 zł za kilogram. Pod koniec kwietnia 2022 roku cena kilograma pierwszych polskich truskawek w Broniszach wynosiła od 18 do 22 zł.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Wojewódka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.