Kurs dolara w górę

Jakie są kursy walut w poniedziałek, 28 kwietnia 2025 roku? Wczesnym rankiem kurs dolara wynosi 3,77 zł, co oznacza wzrost o 0,11%. Złoty traci na wartości w stosunku do amerykańskiej waluty. Za jedno euro trzeba zapłacić 4,28 zł, co również oznacza wzrost o 0,11%. Kurs euro utrzymuje się na stabilnym poziomie, podążając za trendem wzrostowym dolara. Frank szwajcarski kosztuje 4,55 zł i notuje wzrost o 0,08%. Szwajcarska waluta umacnia się, podobnie jak dolar i euro. Jedyną walutą, która traci na wartości, jest funt szterling. Jego kurs wynosi około 5,00 zł, co oznacza spadek o 0,04% w porównaniu z otwarciem. Kurs pary EUR/USD wynosi 1,136 i notuje minimalny spadek o 0,01%.

Podsumowując, początek tygodnia przynosi umocnienie dolara, euro i franka szwajcarskiego względem złotego. Jedynie funt szterling traci na wartości. Warto śledzić dalsze notowania, ponieważ sytuacja na rynku walutowym może ulec zmianie.

Co wpływa na kursy walut?

Na kursy walut wpływa wiele czynników z różnych obszarów. To przede wszystkim:

Ekonomia: Stopy procentowe, inflacja, wzrost gospodarczy, bilans handlowy, dług publiczny, polityka banku centralnego.

Polityka: Stabilność polityczna, polityka fiskalna rządu, regulacje prawne.

Psychologia i spekulacje: Nastroje rynkowe, spekulacje, plotki i oczekiwania.

Czynniki globalne: Ceny surowców, globalna sytuacja gospodarcza, wydarzenia geopolityczne.

Wszystkie te czynniki są powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują, co utrudnia przewidywanie zmian kursów.

