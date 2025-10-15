ICEYE, polsko-fińska firma, zdobyła Złoty Laur Superbiznesu za innowacje w biznesie i nauce.

Firma, pierwotnie zorientowana na cywilne zastosowania, obecnie jest wykorzystywana do także zbierania danych wywiadowczych

Polska armia zakupiła satelity ICEYE, co ma zwiększyć zdolności monitorowania i bezpieczeństwo kraju.

Polsko-fińskie ICEYE posiada największa na świecie konstelację satelitów radarowych

Jak podkreśla prezes zarządu ICEYE Witold Witkowicz, firma posiada największą na świecie konstelację satelitów radarowych na orbicie okołoziemskiej. Jak wyjaśnił, obecnie przedsiębiorstwo ma na koncie 54 udane wystrzelenia, ale w planach jest rozszerzanie konstelacji i dalsze utrzymywanie pozycji światowego lidera.

- Nasze korzenie są stricte cywilne. Planowaliśmy zbudować małą konstelację, która zajmowałaby się monitoringiem szlaków żeglugowych przez Arktykę oraz monitorowaniem chociażby platform wydobywczych właśnie w tych rejonach północnych, gdzie istnieje zagrożenie górami lodowymi, stąd nazwa ICEYE. Natomiast bardzo szybko zweryfikowaliśmy te plany. Nasza technologia okazała się być przydatna chociażby w sektorze ubezpieczeniowym czy chociażby w sektorze monitorowania i zwalczania klęsk żywiołowych i tutaj nasze produkty powodziowe, czy monitoringu pożarów okazały się dość dużym sukcesem - wyjaśnia prezes zarządu Witold Witkowicz.

Satelity ICEYE dostarczają danych wywiadowczych. Także dla polskiej armii

Zmieniająca się sytuacja geopolityczna naturalnie skierowała spółkę w stronę segmentu obronnego. Jak podkreśla Witkowicz, polsko-fińska współpraca jest oparta na pełnym zrozumieniu regionalnych wyzwań i synergii. Satelity, stworzone z myślą o wsparciu cywilnym, okazały się świetnie kompatybilne z nowymi potrzebami:

- Potem wraz ze zmieniającą się sytuacją geopolityczną, tak naprawdę przestawienie na odnogę obronnościową, defensywną, wywiadowczą, było naturalną koleją rzeczy. Nasze satelity, mimo iż powstawały z takim zamysłem o działalności cywilnej wspierającej, to są tak naprawdę świetnym produktem, w pełni kompatybilnym z potrzebami czy to wojska, czy też służb - powiedział Witkowicz.

Konkretyzacją tego strategicznego zwrotu było podpisanie przez Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) umowy w maju 2025 roku na dostarczenie trzech satelitów wraz z naziemnym modułem analizy danych. Będą to prawdopodobnie pierwsze satelity umieszczone na orbicie bezpośrednio dla polskich Sił Zbrojnych. Według Prezesa Witkowicza, ta inwestycja ma „znacząco zwiększyć naszą zdolność do do monitorowania obiektów potencjalnego przeciwnika i w ten sposób zwiększą nasze bezpieczeństwo jako Polaków”.