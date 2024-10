Spis treści

System świadczeń rodzinnych oraz na dzieci w Polsce w 2024 roku jest niezwykle rozbudowany, choć finansowo wciąż niewystarczający. Od jednorazowego wsparcia przy narodzinach dziecka, poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze, aż po dofinansowanie wyprawki szkolnej – rodzice mają do wyboru wiele form wsparcia finansowego. W artykule przybliżymy najważniejsze programy, takie jak „Dobry start”, „800 plus”, „Becikowe” i „Kosiniakowe”, wyjaśniając, kto może z nich skorzystać i jakie formalności należy dopełnić.

Rodzina 800 plus

Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 800+” wynosi 800 złotych miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia. To oznacza, że niezależnie od dochodów rodziny, każdy rodzic może liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. W przypadku opieki naprzemiennej, każdy z rodziców otrzymuj 400 zł na dziecko.

Jak uzyskać świadczenie? Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Dostępne są różne kanały, takie jak:

Platforma PUE ZUS

Aplikacja mobilna mZUS

Portal Emp@tia

Bankowość elektroniczna

Wniosek na kolejny okres świadczeniowy (od 1 czerwca 2024 r.) należy złożyć do 30 czerwca 2024 r. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu, po 30 czerwca 2024 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.

Wypłata świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Dobry Start

Program „Dobry Start” to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 złotych, które przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, bez względu na dochody rodziny. Świadczenie można otrzymać na dziecko do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do 24. roku życia.

Wniosek o świadczenie może złożyć:

Matka lub ojciec dziecka

Opiekun prawny dziecka

Opiekun faktyczny dziecka (osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem)

Rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej (w przypadku dzieci w pieczy zastępczej)

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” można składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem:

Platformy PUE ZUS lub aplikacji mobilnej mZUS Portalu informacyjno-usługowego Emp@tia Bankowości elektronicznej

Okres składania wniosków trwa od 1 lipca do 30 listopada 2024 roku.

Ważne! Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola ani do tzw. „zerówki”. Program nie obejmuje również studentów.

Becikowe

W Polsce młodym rodzicom przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, potocznie nazywana becikowym. To wsparcie finansowe ma na celu pomoc młodym rodzinom w pokryciu pierwszych wydatków związanych z pojawieniem się nowego członka rodziny.

Becikowe przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka, jeśli:

Dziecko urodziło się żywe.

Dochód Twojej rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł miesięcznie.

Złożyłeś wniosek w odpowiednim terminie.

Wysokość becikowego to 1000 zł na jedno dziecko. Wniosek o przyznanie becikowego wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Można to zrobić osobiście, listownie lub drogą elektroniczną przez ePUAP lub Emp@tia. Potrzebne dokumenty to:

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, że kobieta była pod opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży do porodu.

Dodatkowe dokumenty, jeśli jesteś samotnie wychowującym dziecko lub jeśli dziecko zostało przysposobione. Szczegółową listę znajdziesz w urzędzie gminy.

Ważne! Na złożenie wniosku masz 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, objęcia go opieką lub przysposobienia.

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie, potocznie nazywane „kosiniakowym”, to comiesięczne wsparcie finansowe dla rodziców, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Jego celem jest zapewnienie rodzicom dodatkowych środków na utrzymanie dziecka w pierwszych miesiącach życia. Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 zł miesięcznie.

Świadczenie może otrzymać:

Matka lub ojciec dziecka

Opiekun faktyczny dziecka (jeśli objął opiekę nad dzieckiem do 7. roku życia, a w przypadku dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym – do 10. roku życia)

Rodzina zastępcza (z wyjątkiem zawodowej) na takich samych zasadach jak opiekun faktyczny

Osoba, która przysposobiła dziecko (do 14. roku życia dziecka)

Świadczenie przysługuje od dnia porodu – dla rodziców biologicznych, objęcia dziecka opieką – dla opiekunów faktycznych i rodzin zastępczych (z ograniczeniami wiekowymi), przysposobienia dziecka – dla osób przysposabiających.

Długość okresu pobierania świadczenia zależy od liczby dzieci:

52 tygodnie – dla jednego dziecka

65 tygodni – dla dwojga dzieci

67 tygodni – dla trójki dzieci

69 tygodni – dla czwórki dzieci

71 tygodni – dla pięciorga i więcej dzieci

Aby otrzymać świadczenie rodzicielskie, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty: dowód osobisty, akt urodzenia dziecka, zaświadczenie z zakładu pracy lub inny dokument potwierdzający prawo do zasiłku macierzyńskiego (jeśli dotyczy), inne dokumenty, w zależności od sytuacji (np. postanowienie sądu o przysposobieniu).

Ważne! Wniosek należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia porodu, przysposobienia dziecka lub objęcia go opieką.

Świadczenie nie przysługuje, jeśli:

Otrzymujesz lub drugi rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński lub podobne świadczenie.

Dziecko przebywa w pieczy zastępczej.

Nie sprawujesz opieki nad dzieckiem z powodu pracy.

Otrzymujesz już inne świadczenie na to samo dziecko (np. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki).

