Rząd Tuska zastawił pułapki na niektórych rodziców. Babciowe nie dla wszystkich

— Jeśli jeden z rodziców nie będzie aktywny zawodowo, to z babciowego ani z dopłaty do żłobka nie będzie można skorzystać. Jednak gdyby drugi rodzic podjął pracę np. na umowę o pracę na pół etatu, świadczenie będzie należne. Przy czym należy jeszcze pamiętać oczywiście o zatrudnieniu niani lub babci albo wysłaniu dziecka do żłobka lub innej placówki sprawującej opiekę nad naszą pociechą — wyjaśniał Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFakt.