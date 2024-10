Pomodlą się za 80 zł! Jakie ceny za posprzątanie grobu?

Wszystko kosztuje. Nawet modlitwa i zapalenie znicza

Bankier.pl informuje, że najwięcej trzeba zapłacić, za sprzątanie nagrobka z lastryko. Według portalu, koszt mycia wtedy wzrasta nawet o 20 proc., a kwotowo od 40 do 60 zł. "Część firm wycenia dojazd na podstawie odległości (najczęściej 1 – 2 zł za kilometr) lub ryczałtowo – od 25 do nawet 60 zł" - dodaje portal.

Możemy wykupić także dodatkowe usługi np.: renowacja liter, pastowanie czy chemiczne usuwanie glonów z grobów. Kosztuje również zapalenie znicza i modlitwa. Jak wylicza portal za zapalenie znicza zapłacimy od 30 zł, za położenie wiązanki – od 35 zł, a za pomodlenie się za zmarłego ok. 50-80 zł.

Wyrywanie chwastów w Wieluniu kosztuje od 10 do 50 zł. W pobliskiej Łodzi, chemiczne czyszczenie nagrobka lastryko jest w cenie 250 zł. Jeśli chodzi o sprzątanie pojedynczego grobu różnice są duże, w zależności od miasta. W Bydgoszczy usługa kosztuje 60 zł, w Kołobrzegu - aż 200 zł, dwa razy taniej jest w Białymstoku. Jeśli zlecimy dodatkowo usługę umycia i wypolerowania, to w Bydgoszczy zapłacimy 120 zł. Usunięcie wieńców, wiązanek i wypalonych zniczy plus grabienie po pogrzebie to koszt 80 zł. Ekipa z Gorzowa Wielkopolskiego wycenia sprzątanie po Wszystkich Świętych na 100 zł. Usługa premium (sprzątanie, mycie i renowacja pojedynczego grobu) to wydatek rzędu 350 zł. W przypadku grobowca mowa o kwocie 550 zł.

"Zasada jest taka, że im dłuższy okres, na który wykupiona jest opieka nad miejscem spoczynku bliskich, tym ceny są niższe, nawet do 25 proc." - czytamy w bankier.pl.

W Olsztynie zamówienie pakietu usług kosztuje 1,2 tys. zł. W pakiecie jest od 10 do 12 wizyt, raz na kwartał mycie oraz impregnacja grobu. Dla porównania, we Włocławku za taki pakiet zapłacimy 899 zł. Za sześć wizyt na cmentarzu w Opolu zapłacimy 350 zł (jedna jest gratis).

Jak dodaje, "opieka nad nagrobkami urnowymi wyceniana jest zwykle identycznie jak w przypadku pojedynczych grobów".

Portal podaje, że również osoby prywatne oferują swoje usługi na portalach ogłoszeniowych. "W tym przypadku jednak ceny przeliczane są na godziny pracy. Jak wynika z danych zebranych przez Bankier.pl, koszt waha się od 60 zł za godzinę w przypadku mniejszych miast do nawet 120 zł w Warszawie" informuje bankier.pl.