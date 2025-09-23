ZUS wypłacił ponad 1,19 mld zł na 300 plus! Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Program "Dobry Start" (300 plus) wypłacił już niemal 4 miliony świadczeń na łączną kwotę 1,19 mld zł, wspierając rodziny w zakupie wyprawki szkolnej.

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku 7-20 lat (lub do 24 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności), niezależnie od dochodów.

Wniosek o "Dobry Start" należy złożyć elektronicznie (mZUS, PUE ZUS, bankowość elektroniczna, Emp@tia) do 30 listopada, aby otrzymać świadczenie w ciągu dwóch miesięcy.

Ważna zmiana od roku szkolnego 2025/2026: uchodźcy z Ukrainy otrzymają świadczenie tylko, jeśli dziecko uczy się w polskim systemie oświaty.

W ramach tegorocznej edycji programu "Dobry Start" rodzice i opiekunowie uczniów otrzymali już niemal 4 miliony świadczeń, popularnie zwanych "300 plus". Łączna kwota wypłaconych środków to imponujące 1,19 mld zł – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku, masz czas do końca listopada!

Program "Dobry Start" oferuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla każdego uczącego się dziecka. Pieniądze te można przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów i innych niezbędnych artykułów szkolnych, niezależnie od dochodów rodziny. Świadczenie to skierowane jest do uczniów szkół podstawowych, liceów, szkół policealnych i innych placówek edukacyjnych.

Statystyki programu "Dobry Start"

Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS poinformował PAP, że "Liczba wypłaconych świadczeń z programu Dobry Start od 1 lipca do 18 września br. wyniosła 3 mln 968 tys., a kwota wypłaconych świadczeń 1 mld 190 mln zł". To ogromne wsparcie dla polskich rodzin przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Pamiętaj, że ostateczny termin na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia "Dobry Start" mija 30 listopada. Jeśli wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu dwóch miesięcy od dnia jego złożenia. Nie zwlekaj, aby otrzymać wsparcie na czas!

Jak złożyć wniosek o "Dobry Start"?

Wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start" można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Dostępne są następujące kanały: aplikacja mZUS, Platforma Usług Elektronicznych (PUE ZUS), bankowość elektroniczna, portal Emp@tia.

Przygotowując wniosek, upewnij się, że masz pod ręką następujące informacje: numer rachunku bankowego, na który ma zostać wypłacone świadczenie, adres e-mail, numer telefonu, dane dzieci, informacje o szkołach, do których uczęszczają lub będą uczęszczać dzieci.

Samodzielnie o świadczenie mogą wnioskować pełnoletni uczniowie, którzy nie pozostają na utrzymaniu rodziców, a także osoby usamodzielniane, wychodzące z pieczy zastępczej. To ważna informacja dla młodych ludzi, którzy rozpoczęli samodzielne życie.

Informację o przyznaniu świadczenia "Dobry Start" znajdziesz w skrzynce odbiorczej na swoim profilu PUE ZUS. Tam też znajdziesz całą korespondencję dotyczącą wniosku, w tym wezwania do uzupełnienia dokumentów, informacje o przyznaniu świadczenia oraz ewentualne decyzje odmowne. Regularnie sprawdzaj swoją skrzynkę, aby być na bieżąco.

Warunki przyznania pieniędzy na wyprawkę szkolną

Świadczenie "300 plus" przysługuje na dziecko, które się uczy i jest w wieku od 7 do 20 lat, lub do 24 lat, jeśli posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Co ważne, wsparcie to przysługuje niezależnie od dochodów rodziców. Należy jednak pamiętać, że świadczenie nie przysługuje dzieciom uczącym się w zerówkach oraz studentom.

ZUS podkreśla, że wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny (czyli 20 lub 24 lata) ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Od nowego roku szkolnego (2025/2026) w przyznawaniu "300 plus" obowiązywać będzie jedna istotna zmiana. Uchodźcy z Ukrainy otrzymają świadczenie pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty. To doprecyzowanie ma na celu zapewnienie, że wsparcie trafia do osób realnie korzystających z polskiego systemu edukacji.

