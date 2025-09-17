Senat przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy bez poprawek, przedłużając legalność pobytu i uzależniając 800+ od aktywności zawodowej.

Za przyjęciem ustawy głosowało 57 senatorów, 32 było przeciw.

PiS proponował poprawki dotyczące zaostrzenia kar za nielegalne przekraczanie granicy, wydłużenia wymaganego pobytu do obywatelstwa oraz uniemożliwienia głoszenia kłamstw o zbrodniach wołyńskich.

Większość propozycji poprawek PiS została odrzucona, ponieważ wykraczały poza zakres ustawy

Kluczowa decyzja Senatu w sprawie pomocy Ukraińcom

W środę Senat RP przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 57 senatorów, przy 32 głosach przeciw. Decyzja ta otwiera drogę do wprowadzenia istotnych zmian w systemie wsparcia dla uchodźców wojennych. Najważniejsza z nich dotyczy uszczelnienia systemu świadczeń socjalnych i powiązania ich z integracją w polskim społeczeństwie. Ustawa, która teraz czeka już tylko na podpis prezydenta, przedłuża również legalność pobytu Ukraińców w Polsce do 30 września 2025 roku.

Jakie będą nowe warunki wypłaty 800 plus dla Ukraińców?

Nowelizacja wprowadza rewolucyjną zmianę, która ma na celu weryfikację faktycznego pobytu rodzin w Polsce. Nowe przepisy zakładają, że świadczenie 800 plus dla Ukraińców będzie przyznawane tylko wtedy, gdy ich dzieci realizują obowiązek szkolny w polskim systemie edukacji. To samo dotyczyć będzie świadczenia "Dobry start".

Celem jest nie tylko zachęta do integracji, ale także wyeliminowanie sytuacji, w których świadczenia pobierane są przez osoby faktycznie niemieszkające już w naszym kraju. Zmiana ma wejść w życie wraz z nowym okresem świadczeniowym, który rozpocznie się 1 czerwca 2026 roku.

Co chciało zmienić PiS? Kontrowersyjne poprawki odrzucone

Podczas prac w Senacie gorącą dyskusję wywołał pakiet poprawek zgłoszony przez klub Prawa i Sprawiedliwości. Propozycje te ostatecznie zostały odrzucone w głosowaniu. Senator Aleksander Szwed (PiS) proponował m.in. znaczące zaostrzenie kar za nielegalne przekraczanie granicy oraz wydłużenie wymaganego do uzyskania obywatelstwa okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce z 3 do 10 lat.

Odrzucone przez Senat poprawki PiS zakładały również wprowadzenie kar za propagowanie banderyzmu, uniemożliwienie "głoszenia kłamstw na temat zbrodni ludobójstwa na Wołyniu" oraz ograniczenie finansowania Funduszu Pomocy. Komisje senackie, opiniując te propozycje, zwróciły uwagę, że większość z nich wykraczała poza zakres tematyczny nowelizacji, co było głównym argumentem za ich odrzuceniem przez izbę wyższą parlamentu.

KONIEC 800 PLUS DLA NIEPRACUJĄCYCH UKRAIŃCÓW! KTO IM POMOŻE, JEŚLI NIE POLACY?|KOMENTERY