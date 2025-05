Milionowe długi Polaków – alarmujące dane z KRD

W Polsce aż 371 dłużników figurujących w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) przekroczyło próg miliona złotych niespłaconych zobowiązań. Łączna suma ich wierzytelności sięga aż 790 mln zł. Dane te rzucają ponure światło na sytuację finansową niektórych Polaków i stawiają pytania o przyczyny tak wysokiego zadłużenia. Co ciekawe, liczba "milionowych" dłużników nieznacznie spadła w ciągu ostatnich dwóch lat. W listopadzie 2022 roku było ich 373. Mimo to, skala problemu pozostaje ogromna i wymaga analizy przyczyn oraz poszukiwania rozwiązań.

Przyczyny milionowych długów

Eksperci wskazują na różne przyczyny tak wysokiego zadłużenia. Często są to efekty niepowodzeń biznesowych lub świadomego unikania spłaty przez lata. Jakub Kostecki, prezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso, zauważa: "Odzyskiwanie milionowych należności od konsumentów to proces znacznie bardziej złożony niż w przypadku niższych kwot. Tacy dłużnicy są często dobrze zorientowani w mechanizmach finansowych i prawnych, a ich majątek, jeśli jeszcze istnieje, bywa rozproszony lub trudny do zidentyfikowania. Często mamy też do czynienia z osobami, które celowo unikały egzekucji przez lata, korzystając z luk prawnych lub przepisywania majątku na bliskich".

Długi seniorów i młodych przedsiębiorców

Kostecki zwraca również uwagę na specyfikę zadłużenia w różnych grupach wiekowych. W przypadku seniorów, takie długi to nierzadko konsekwencja nietrafionych decyzji biznesowych z przeszłości albo żyrowania cudzych kredytów. Sytuacja starszych dłużników bywa szczególnie trudna, bo zwykle mają ograniczone dochody i są świadomi, że perspektywa uwolnienia się od długu jest bardzo odległa. Z kolei młodsze osoby z milionowym zadłużeniem to często byli przedsiębiorcy, których działalność nie przetrwała na rynku, ale którzy nie zrezygnowali z dotychczasowego stylu życia.

Gdzie mieszka najwięcej "milionowych" dłużników?

Najwięcej dłużników ze zobowiązaniami przekraczającymi milion złotych pochodzi z województwa mazowieckiego – aż 85 osób. Mają oni do uregulowania zobowiązania na łączną kwotę 150 mln zł. Następne na liście jest województwo pomorskie, gdzie 43 osoby winne są 147 mln zł. Na trzecim miejscu znalazło się województwo śląskie – tam 36 dłużników ma do spłacenia prawie 70,5 mln zł.

Najwięcej dłużników mieszka w dużych miastach na prawach powiatu: w Warszawie – 50, Łodzi – 19, Krakowie – 12, we Wrocławiu – 11, Poznaniu – 11, Gdyni – 10. W przypadku powiatów, pod względem kwoty zadłużenia przypadającej na dłużnika, na pierwszym miejscu uplasował się powiat wejherowski w województwie pomorskim, gdzie 3 konsumentów ma do zwrotu blisko 78 mln zł, przy czym jeden z nich winien jest aż 76 mln zł. Najwięcej przeterminowanych płatności – 470 przypada na województwo śląskie. Tam też najliczniejsze grono - 98 wierzycieli czeka na uregulowanie zobowiązań przez "milionowych" dłużników. W województwie mazowieckim odnotowano 387 niespłaconych zobowiązań finansowych, a w pomorskim 243.

Struktura wiekowa dłużników

Najwięcej dłużników - 118 ze zobowiązaniami przekraczającymi milion złotych jest w grupie wiekowej 46-55 lat. Odpowiadają oni za 305 mln zł długu rozłożonego na 622 zobowiązania. W grupie osób w wieku 65+ jest 100 osób, które mają zobowiązania na łączną kwotę 189,3 mln zł długów. W grupie 56-65 lat jest 95 dłużników z długami na 186,4 mln zł. W najmłodszej kategorii wiekowej 26-35 lat jest 13 dłużników z 47 zobowiązaniami o łącznej wartości 29 mln zł.

Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, zwraca uwagę na konsekwencje zadłużenia dla młodych osób: "Seniorzy mierzą się zwykle z konsekwencjami decyzji finansowych sprzed lat – ich długi trafiły już pod zarządzanie funduszy sekurytyzacyjnych. Natomiast wśród wierzycieli młodszych dłużników dominują banki, sądy i towarzystwa ubezpieczeniowe. Młode osoby mają drugie pod względem wysokości obciążenie per capita, co może oznaczać poważne konsekwencje społeczno-ekonomiczne w przyszłości".

Mężczyźni dominują wśród dłużników

Mężczyźni stanowią 68 proc. "milionowych" dłużników. Mają oni 1351 zobowiązań, które składają się na 594 mln zł długu. Wśród osób zalegających ze zobowiązaniami jest też 120 kobiet, które mają w sumie 195 mln zł długu.

Największą część ogólnej sumy zobowiązań - 389,6 mln zł dłużnicy muszą zwrócić funduszom sekurytyzacyjnym i firmom, które zarządzają należnościami. Dużymi wierzycielami są również sądy, które czekają na spłatę 231,3 mln zł, natomiast banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe i ubezpieczeniowe czekają na zwrot 109,7 mln zł.