Renta z ZUS – kto może ją otrzymać w 2025 roku?

Renta z tytułu niezdolności do pracy to świadczenie, które przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które w wyniku pogorszenia stanu zdrowia nie są zdolne do pracy zarobkowej. Świadczenie to nie przysługuje każdemu choremu – konieczne jest spełnienie kilku kluczowych warunków:

* uznanie przez lekarza orzecznika ZUS za całkowicie lub częściowo niezdolnego do pracy,

*posiadanie odpowiedniego stażu składkowego i nieskładkowego,

*powstanie niezdolności do pracy w odpowiednim, przewidzianym ustawowo czasie.

W wyjątkowych przypadkach, np. gdy osoba spełnia warunek 20-letniego (dla kobiet) lub 25-letniego (dla mężczyzn) stażu ubezpieczeniowego, wymóg terminowy może zostać pominięty.

Ile wynosi renta z ZUS od marca 2025 roku?

Po waloryzacji przeprowadzonej 1 marca 2025 roku, obowiązują nowe stawki:

* 1878,91 zł brutto – renta za całkowitą niezdolność do pracy,

* 1409,18 zł brutto – renta za częściową niezdolność do pracy.Warto dodać, że osoby niezdolne również do samodzielnej egzystencji, mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenia opiekuńcze.

Choroby, które uprawniają do renty

Lista chorób, przy których ZUS najczęściej przyznaje rentę, jest szeroka. Obejmuje zarówno choroby przewlekłe, jak i zawodowe. Wśród nich znajdują się m.in.:

* choroby układu krążenia,

* schorzenia neurologiczne,

* nowotwory złośliwe,

* choroby psychiczne (np. depresja, schizofrenia),

* przewlekłe choroby układu oddechowego,

* uszkodzenia narządu ruchu,

* choroby skóry,

* zaburzenia wzroku i słuchu,

* choroby pasożytnicze i zakaźne.

W grupie chorób zawodowych najczęściej występują: pylica płuc, uszkodzenie głosu, choroby obwodowego układu nerwowego oraz ubytki słuchu.

Renta a alkoholizm

Wbrew powszechnym opiniom, alkoholizm nie daje automatycznie prawa do renty. Świadczenie może być przyznane tylko wtedy, gdy: lekarz orzecznik uzna, że skutki uzależnienia – np. marskość wątroby, encefalopatia, zaburzenia neurologiczne – powodują trwałą lub długotrwałą niezdolność do pracy, osoba spełnia pozostałe wymogi formalne (staż ubezpieczeniowy, termin powstania niezdolności).ZUS ocenia indywidualnie każdy przypadek, a przyznanie renty nie oznacza automatycznego potwierdzenia uprawnień wynikających jedynie z diagnozy uzależnienia.

Renta szkoleniowa i inne formy wsparcia

W sytuacjach, gdy chory nie może kontynuować pracy w dotychczasowym zawodzie, ale istnieją rokowania co do możliwości pracy po przekwalifikowaniu, ZUS może przyznać rentę szkoleniową.

Wypłacana jest ona na 6 miesięcy, a na wniosek starosty może być przedłużona do 30 miesięcy. Jej wysokość to 75% podstawy wymiaru, nie mniej jednak niż minimalna renta częściowa.

Osoby z orzeczeniem o niezdolności na czas określony mogą ubiegać się o rentę okresową – z opcją przedłużenia. W przypadku trwałej niezdolności przyznawana jest renta stała.

