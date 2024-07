Ponad 250 mln zaległości w branży przetwórstwa owoców i warzyw. To więcej niż rok temu

Emerytura bez podatku do 5000 złotych! Rząd Tuska wraca do obietnicy wyborczej

Ponad 250 mln zaległości w branży przetwórstwa owoców i warzyw

Twórcy raportu powołując się na dane MRiRW przypomnieli, że polski sektor przetwórstwa warzyw i owoców "to ogromny i obiecujący rynek". "W latach 2019-2023 roczne zbiory owoców wynosiły (w zależności od roku) od 3,9 mln ton do 5,4 mln ton, co powoduje, że nasz kraj zajmuje 3. miejsce w UE pod względem wolumenu produkcji owoców" - poinformowano.

Dodano, że "krajowe zbiory surowców z drzew w zależności od warunków pogodowych wahają się od 3,5 do 4,8 miliona ton rocznie, z czego około 80 proc. stanowią jabłka. Polska jest kluczowym krajem pod względem zbiorów wiśni, malin i porzeczek. Jesteśmy również ważnym producentem truskawek, agrestu, borówek i aronii. Co ważne, ponad połowa krajowej produkcji owoców trafia do przetwórstwa, a w przypadku jabłek, w latach obfitych zbiorów, jest to aż 70 proc.".

W raporcie podkreślono, że Polska plasuje się na czwartym miejscu w UE pod względem produkcji warzyw. Nasz kraj produkuje ich 5-5,5 mln ton rocznie. Jesteśmy jednym z głównych producentów kapusty, marchwi, cebuli i pieczarek w całej UE.

Z raportu BIG Infomonitor wynika, że łączne zaległości firm wpisanych do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor w grupie przetwarzania i konserwowania owoców i warzyw wyniosły na koniec kwietnia br. prawie 256 mln zł. "Oznacza to, że każdy przedsiębiorca z tej kategorii, który spóźnia się ze swoimi zobowiązaniami finansowymi, jest zadłużony średnio na 1,08 mln zł" - podano w raporcie.

- Podobnie odsetek wszystkich przetwórców owoców i warzyw z nieuregulowanymi płatnościami wobec banków i kontrahentów utrzymywał się w ostatnich pięciu latach na wysokim poziomie (spadek z ok. 9 proc. w 2020 r. do 7,5 proc. obecnie). Ryzykowny dla całej branży może być także znaczący wzrost całkowitego zadłużenia w tym samym badanym okresie. Jeszcze w kwietniu 2020 r. wynosiło ono 159,1 mln zł, by w kolejnych czterech latach zwiększyć się o prawie 97 mln zł (61 proc.). A to oznacza bardzo niepokojący trend" – powiedział, cytowany w raporcie, prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

W najgorszej sytuacji producenci dżemów

W raporcie przekazano, że w najgorszej sytuacji znajdują się firmy wyspecjalizowane m.in. w produkcji dżemów, marmolady, galaretek, artykułów spożywczych z orzechów czy te wytwarzające gotowe potrawy z owoców i warzyw.

- Ich przeterminowane zobowiązania sięgają obecnie blisko 214 mln zł (ok. 84 proc. całkowitego zadłużenia branży), a przeciętna firma ma długi na kwotę 1,26 mln zł. To prawie dwa razy więcej niż wynoszą średnie zaległości (ponad 646 tys. zł) nieterminowego producenta soków - poinformowano.

Podkreślono, że wśród poszczególnych uczestników rynku wyraźnie dominuje podsektor specjalistycznego przetwarzania i konserwowania owoców i warzyw, "który pięć lat temu zaczynał z zadłużeniem w wysokości ponad 122 mln zł, powiększonym dzisiaj o blisko 92 mln zł (75 proc. wzrost)" - przekazano.

Dodano, że "marginalny udział w całkowitej strukturze zadłużenia posiadają natomiast przedsiębiorcy przetwarzający i konserwujący ziemniaki. Między 2020 a 2023 ich zaległości spadały z poziomu 2 do prawie 1,5 mln zł, by dzisiaj zanotować spektakularny spadek do kwoty zaledwie 7,3 tys. zł dla całej branży widocznej w rejestrze BIG InfoMonitor i bazie BIK".

Cytowany w raporcie Tomasz Smoleński z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej podkreślił, że "przyrost polskiego eksportu przetworów warzywnych w latach 2020-2023 wzrósł o 50 proc. do 935 mln euro, a przetworów owocowych o 44 proc. do 1,95 mld euro".

BIG InfoMonitor gromadzi i udostępnia informacje o wiarygodności płatniczej uczestników rynku. Spółka prowadzi rejestr dłużników.

