i Autor: Monika Radomyska

PIT

Ponad 6 milionów Polaków bez zwrotu podatku ze skarbówki! Przegapili okazję

Rozliczanie rocznego zeznania PIT jest obecnie znacznie prostsze niż ćwierć wieku temu z powodu przejścia na system elektroniczny. Jednak to ułatwienie ma w sobie ukrytą wadę – jeśli ktoś zechce za bardzo uprościć cały proces, to zwrot podatku może go ominąć. Urząd skarbowy nie zadba za podatnika o rozlicznie ulg. W ubiegłym roku 6,2 mln osób wybrało uproszczenie i stratę okazji jednocześnie.