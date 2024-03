Ponad miliard pójdzie na media publiczne. Z rezerwy budżetowej

Czy seniorowi można odebrać uprawnienia do kierowania pojazdami?

Nowa kwota wolna od podatku Belki to 5250 zł! Kto skorzysta z ulgi?

Ponad miliard na media publiczne według medialnych ustaleń

Media publiczne wkrótce mają otrzymać spory zastrzyk gotówki – wynika z ustaleń "Dziennika Gazety Prawnej”. Większość pieniędzy – jak informuje w poniedziałek redakcja - zostanie przeznaczona na telewizję publiczną. Mają one zostać wypłacone pod koniec tego miesiąca.

Mowa dokładnie o kwocie 1,5 mld zł. Znaczna część z niej – 1,24 mld zł – ma trafić do Telewizji Polskiej, pozostała – 260 mln zł – do Polskiego Radia i kilkunastu rozgłośni regionalnych.

Źródło dodatkowej gotówki dla mediów publicznych to nie wpływy z abonamentu

Pieniądze mają pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa. Według informacji, do których dotarł DGP, odpowiednie wnioski w tej sprawie trafiły już do rządu. Pieniądze mają zostać wypłacone do końca marca.

18 stycznia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy Kodeksu spółek handlowych o rozwiązaniu i likwidacji spółki akcyjnej, rozumiane w ten sposób, że swoim zakresem regulacyjnym z mocy samej ustawy obejmują także jednostki publicznej rtv, są niekonstytucyjne. Ponadto TK w ogłoszonym wyroku orzekł, że niekonstytucyjny jest przepis ustawy o rtv wyłączający określone zapisy KSH od stosowania w odniesieniu do jednostek publicznej rtv.

Wpływy z abonamentu dedykowane dla depozytu sądowego. Uchwała Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

W uchwale podjętej 7 lutego KRRiT zdecydowała o przekazaniu środków z abonamentu RTV do depozytu sądowego. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podtrzymała swoje stanowisko decydując, że wypłata wpływów z abonamentu dla mediów publicznych nastąpi po prawomocnym orzeczeniu sądu rejestrowego dotyczącym postawienia tych spółek w stan likwidacji.

Pieniądze to nie wszystko - Artur Soboń Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.