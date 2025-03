Renta wdowia 2025

Od stycznia 2025 roku wdowy i wdowcy mają możliwość składania wniosków o łączenie renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własnym świadczeniem, takim jak emerytura. Zainteresowanie rentą wdowią jest ogromne. Do ZUS wpłynęło już ponad 512 tysięcy wniosków, z czego aż 90 proc. z nich złożyły kobiety.

Renta wdowia, to rozwiązanie, które ma na celu poprawę sytuacji finansowej osób, które po śmierci współmałżonka otrzymują rentę rodzinną. Jakie są zasady i kiedy można spodziewać się wypłat?

Kiedy otrzymasz połączone świadczenia?

Jeśli wnioski o rentę wdowią zostaną złożone do 31 lipca 2025 roku, to prawo do renty rodzinnej łącznie z własnym świadczeniem będzie przysługiwać od lipca 2025 roku. Zaś w przypadku wniosków złożonych po 31 lipca 2025 roku, należy spodziewać się wypłaty łączonych świadczeń od miesiąca złożenia wniosku. Przykładowo: Jeśli złożysz wniosek 15 sierpnia 2025 roku i spełnisz wszystkie warunki, prawo do wypłaty renty wdowiej uzyskasz od sierpnia 2025 roku.

Kto może ubiegać się o rentę wdowią?

Aby otrzymać rentę wdowią, musisz spełnić kilka warunków. Przede wszystkim trzeba mieć ustalone prawo do dwóch świadczeń: do swojego świadczenia (np. emerytury) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Kobieta ubiegająca się o rentę wdowią musi mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat. Do dnia śmierci małżonka małżonkowie musieli pozostawać we wspólności małżeńskiej. Prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku musiało zostać nabyte nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna). Trzeba pamiętać o tym, że osoba starająca się o rentę wdowią nie może być obecnie w związku małżeńskim. I jest też limit dochodów. Renta rodzinna lub własne świadczenie nie może przekraczać trzykrotności najniższej emerytury (3 × 1878,91 zł brutto = 5636,73 zł brutto).

