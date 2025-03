Renta wdowia dla rolników. Komu KRUS wypłaci nowe świadczenie?

273 zł dodatku do emerytury: Przelewy do 15 marca. Kto jest uprawniony?

Co to jest renta wdowia?

Renta wdowia łączy świadczenie po zmarłym współmałżonku, czyli rentę rodzinną i własne świadczenie. Jeśli wdowa lub wdowiec ma prawo do renty rodzinnej oraz własnego świadczenia (np. emerytury rolniczej), to od 1 lipca 2025 r. może otrzymać:

* 100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia, albo

* 100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej.

Od 1 stycznia 2027 r. otrzymasz nie 15 proc., ale 25 proc. drugiego świadczenia.

Ważne!

Prawo do renty rodzinnej i do własnej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy nie musi być ustalone w tym samym organie rentowym. Każdy z organów (KRUS, ZUS, WBE, BESW, ZER MSWiA) może ustalić prawo do poszczególnych świadczeń, a zbieg świadczeń może przysługiwać.

Kto może otrzymać rentę wdowią?

Możesz pobierać świadczenia w zbiegu, jeżeli jesteś wdową lub wdowcem i spełniasz łącznie poniższe warunki:

* masz co najmniej 60 lat (jeśli jesteś kobietą) i 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

* do dnia śmierci Twojego małżonka pozostawałaś/pozostawałeś z nim we wspólności małżeńskiej,

* nabyłaś/nabyłeś prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia przez Ciebie 55 lat (jeśli jesteś kobietą) lub 60 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

* nie pozostajesz obecnie w związku małżeńskim.

Jak ubiegać się o rentę wdowią?

Aby dostać rentę wdowią musisz złożyć wniosek. Możesz to zrobić:

* osobiście,

* za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym,

* przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS-ePUAP,

* w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym,

- w dowolnej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej).

Jeśli masz prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, to do wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną nie musisz dołączać żadnych dokumentów.

Ale jeśli dotychczas wdowa lub wdowiec nie złożyli wniosku o świadczenie (rentę rodzinną lub własne świadczenie), które to KRUS mógłby wypłacać łącznie z rentą rodzinną, to trzeba złożyć wniosek. Dołączyć do niego należy dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.

Maksymalna wysokość renty wdowiej

Wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu, nie może być wyższa od trzykrotności kwoty najniższej emerytury. Najniższa emerytura wynosi obecnie (od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r.) - 1 878,91 zł brutto, jej trzykrotność wynosi 5636,73 zł.

Ważne!

Jeżeli wdowa lub wdowiec ma prawo do świadczenia emerytalno-rentowego z KRUS i z innego organu rentowego wniosek o rentę wdowią może złożyć w dowolnym organie rentowym (także w KRUS). Wówczas organy rentowe we własnym zakresie pozyskają informacje o świadczeniu z innego organu. Osoby uprawnione do świadczeń z dwóch organów rentowych mogą same zdecydować, do którego z nich chcą złożyć wniosek o rentę wdowią.

