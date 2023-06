Ponad połowa Polaków w wieku 25-34 lata mieszka z rodzicami! Program tanich kredytów rozwiąże problem?

Ile potrzeba wkładu własnego na zakup mieszkania?

Nawet kupując mieszkanie na kredyt, trzeba posiadać gotówkę na wkład własny oraz dodatkowe koszty transakcji. W standardowych warunkach banki nie dają kredytów hipotecznych bez pokrycia wcześniej np. 10 proc. ceny nieruchomości w gotówce, co wymaga od potencjalnego klienta posiadania kilkudziesięciu złotych. Do tego trzeba opłacić: taksę notarialną, opłaty sądowe, prowizje pośredników i banku przy zaciąganiu kredytu. Według wyliczeń HREIT szacuje, że te dodatkowe koszty, to na rynku pierwotnym to ok. 3 proc. wartości mieszkania, a na wtórnym aż 8 proc. Do tego trzeba pamiętać o późniejszych kosztach w postaci remontu, wyposażenia, czy wykończenia lokalu.

To ile potrzebujemy pieniędzy zależy w dużej mierze od wartości mieszkania, więc i miasta, w którym kupujemy mieszkanie. Przykładowo, w Warszawie trzeba mieć ponad 100 tys. zł, ale już w Kielcach wystarczy ok. 57 tys. zł/ Ile potrzebujemy więc wkładu własnego w danych miastach? To możecie sprawdzić w naszej galerii.

Te kwoty mogą spaść, jeśli wejdą ulgi

Przy tak ogromnych kosztach nie powinno zaskakiwać, że zgodnie z danymi Eurostatu ponad 50 proc. Polaków w wieku od 25 do 34 lat mieszka z rodzicami, co dotyczy ok. 2,5 mln osób, z czego 2 mln z nich mają pracę. Skrócić drogę do własnego mieszkania ma program Bezpieczny Kredyt na 2 proc.

Jak podają eksperci HREIT te kwoty wymagane przy zakupie mieszkania mogą spaść, jeśli rząd w programie Bezpieczny Kredyt na 2 proc. zamieści zapowiadane zwolnienia z kosztów. Wśród nich ma być likwidacja podatku PCC (wynoszącego 2 proc. nieruchomości) przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego, który ma być zniesiony przy zakupie pierwszego mieszkania. To może oznaczać oszczędności na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych! Kolejną zmianą mają być bardziej liberalne przepisy dotyczące liczenia zdolności kredytowej.

- Kluczowe są tu rekomendacje, nad którymi pracuje teraz KNF. Raczej nie ma szans, aby zakazały one uwzględniana faktu, że preferencyjny kredyt będzie tańszy. Nie ma też co liczyć na nadmierną pobłażliwość ze strony regulatora, za którą uznać moglibyśmy podwyżkę zdolności kredytowej o ponad połowę dla beneficjentów rządowego programu. Lepiej zakładać, że wylądujemy gdzieś pośrodku. To i tak bardzo dobra informacja, bo licząc od dołka hipotecznej smuty (od lipca 2022 roku) zdolność kredytowa przykładowej trzyosobowej rodziny dysponującej dwiema średnimi krajowymi już wzrosła o 55%. Jeśli dodamy do tego 20-30%, to w lipcu możliwości nabywcze osób kupujących pierwsze mieszkanie wzrosnąć mogą wręcz skokowo w porównaniu z początkiem wakacji 2022 roku - pisze HREIT.

Co więcej wciąż działa program kredytów bez wkładu własnego, a gwarancji kredytu będzie mógł udzielić BGK, do kwoty nawet 100 tys. zł. Skorzystać z oferty będą mogły tylko osoby, które nie miały jeszcze własnego mieszkania i których cena "łapie się" w limity BGK.

- W skrajnym więc przypadku, jeśli kupujący pierwsze mieszkanie zakwalifikuje się na wszystkie ułatwienia, to potrzebny do zakupu mieszkania zasób gotówki zostanie bardzo mocno zredukowany. Zamiast konieczności posiadania w gotówce wcześniej wspomnianych 18% ceny nieruchomości z rynku wtórnego, na spokojnie wystarczyć nam powinno około 6% ceny ustalonej ze sprzedającym. Wyliczenia te nie uwzględniają ponadto faktu, że nawet te koszty, które zostają można ograniczyć np. negocjując z bankiem, notariuszem lub pośrednikiem - czytamy w raporcie HREIT.

