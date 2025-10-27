Poniedziałkowy odjazd z PKP Intercity. Bilety do Trójmiasta już od 46 zł!

PKP Intercity zwiększyło pule tanich biletów na wszystkie połączenia z Warszawy do Gdańska, Gdyni i Sopotu w ramach akcji „Poniedziałkowy odjazd"

Najtańsze bilety w drugiej klasie kosztują 46,15 zł w pociągach TLK i IC, co daje oszczędność prawie 25 zł w porównaniu z ceną standardową

Promocja obowiązuje na przejazdy realizowane w okresie od 3 do 26 listopada 2024 roku we wszystkich kategoriach pociągów

To kolejna odsłona cyklicznej akcji – każdego poniedziałku przewoźnik ogłasza nowe, zaskakujące kierunki z obniżonymi cenami biletów

Tańsze bilety PKP Intercity – ile można zaoszczędzić?

Akcja „Poniedziałkowy odjazd” przynosi pasażerom realne oszczędności na popularnej trasie do Trójmiasta. W poniedziałek 27 października przewoźnik PKP Intercity udostępnił rozszerzone pule promocyjnych biletów na wszystkie pociągi obsługujące połączenie Warszawa-Trójmiasto.

Różnice w cenach są znaczące i zależą od kategorii pociągu. W składach TLK i IC bilet w drugiej klasie kosztuje 46,15 zł zamiast standardowych 71 zł. To oszczędność 24,85 zł na jednym bilecie.

Pasażerowie wybierający szybsze połączenia EIC zapłacą 66 zł zamiast 149 zł. Najbardziej spektakularna obniżka dotyczy pociągów EIP – tam cena spada z 169 zł do zaledwie 71 zł. W tym przypadku rabat wynosi aż 98 zł.

Jak działa promocja „Poniedziałkowy odjazd”?

PKP Intercity wprowadziło cykliczną akcję promocyjną, która odbywa się regularnie w każdy poniedziałek. System jest prosty – przewoźnik wybiera konkretne trasy i na nie zwiększa liczbę dostępnych tanich biletów.

Kluczowy element akcji to efekt zaskoczenia. Pasażerowie nie wiedzą z wyprzedzeniem, które kierunki będą objęte promocją. Informacja jest publikowana w poniedziałki na stronie intercity.pl oraz w mediach społecznościowych przewoźnika.

Dzisiejsza promocja dotyczy wyłącznie tras z Warszawy do Gdańska, Gdyni i Sopotu. Objęte są nią wszystkie kategorie pociągów kursujących na tym odcinku – od najtańszych TLK, przez popularne IC, aż po ekspresowe EIC i najszybsze EIP.

Kiedy można podróżować z promocyjnymi biletami?

Bilety zakupione w ramach dzisiejszej akcji uprawniają do przejazdów w ściśle określonym terminie. Promocja obowiązuje na podróże realizowane od 3 listopada do 26 listopada 2024 roku.

To oznacza, że pasażerowie mają prawie miesiąc na skorzystanie z obniżonych cen. Wystarczy zaplanować wyjazd do Trójmiasta w tym okresie i kupić bilet jeszcze dziś, póki trwa akcja.

Warto pamiętać, że liczba tanich biletów jest ograniczona. Chociaż PKP Intercity zwiększyło ich pule specjalnie na potrzeby „Poniedziałkowego odjazdu”, mogą się one szybko wyczerpać. Im wcześniej kupisz bilet, tym większa szansa na skorzystanie z promocji.

Dlaczego warto wybrać PKP Intercity do Trójmiasta?

Podróż pociągiem z Warszawy nad morze ma wiele zalet. Przede wszystkim to wygodna forma transportu – nie musisz skupiać się na prowadzeniu pojazdu, możesz pracować, czytać lub odpoczywać.

Połączenie kolejowe Warszawa-Trójmiasto jest bardzo dobrze rozbudowane. W ciągu dnia kursuje kilkanaście pociągów różnych kategorii. Najszybsze składy EIP pokonują trasę w niespełna 3 godziny.

Dzięki dzisiejszej promocji podróż staje się też znacznie tańsza. Cena 46,15 zł za bilet to oferta konkurencyjna wobec kosztów tankowania paliwa i opłat autostradowych przy jeździe własnym samochodem.

PKP Intercity systematycznie rozwija akcje promocyjne, dzięki czemu pasażerowie mogą regularnie korzystać z obniżonych cen. „Poniedziałkowy odjazd” to doskonała okazja dla osób planujących weekendowe wyjazdy lub wizyty służbowe.

Jak kupić tani bilet do Trójmiasta?

Zakup biletu w promocyjnej cenie jest prosty i intuicyjny. Wystarczy wejść na stronę intercity.pl i wybrać interesujące Cię połączenie z Warszawy do Gdańska, Gdyni lub Sopotu.

System automatycznie wyświetli dostępne pociągi wraz z cenami. Promocyjne bilety będą widoczne jako opcje z obniżoną ceną. Pamiętaj, że liczba tanich miejsc jest limitowana – jeśli widzisz atrakcyjną ofertę, nie zwlekaj z zakupem.

Bilety można kupić również w kasach na dworcach, w biletomatach oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej PKP Intercity. Wszystkie te kanały sprzedaży oferują dostęp do promocyjnych cen w ramach „Poniedziałkowego odjazdu".

Aby nie przegapić kolejnych okazji, warto śledzić profile społecznościowe przewoźnika. Każdy poniedziałek przynosi nowe, nieznane wcześniej kierunki objęte promocją. To może być Twoja szansa na tani wyjazd w wybrane przez Ciebie miejsce w Polsce.

