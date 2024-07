Samoobsługowe kasy w Żabce bez weryfikacji! To już działa

W dobie rosnących kosztów życia, dodatkowe wsparcie finansowe dla emerytów jest nieocenione. Jednym z takich świadczeń jest ryczałt energetyczny, który przysługuje emerytom posiadającym status kombatanta lub będącym osobami uprawnionymi, a także wdowom i wdowcom po tych osobach. Ten dodatek do emerytury wynosi prawie 300 zł miesięcznie, a jego przyznanie nie jest uzależnione od dochodów.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny jest świadczeniem przyznawanym określonej grupie emerytów. Przysługuje on:

kombatantom i innym osobom uprawnionym;

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych;

wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, którzy pozostają po kombatantach i innych osobach uprawnionych;

wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Ten krąg uprawnionych wskazuje, że świadczenie to można „dziedziczyć”. Oznacza to, że ściśle określone grono osób najbliższych kombatantom i wymienionym grupom żołnierzy, może po ich śmierci nadal pobierać ryczałt energetyczny.

Jak uzyskać ryczałt energetyczny?

Wystarczy złożyć odpowiednie wnioski i dokumenty:

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego (ZUS-ERK).

Decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która stwierdza okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych, albo potwierdza uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców.

Zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych.

Zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnianych.

Wniosek można złożyć w każdej chwili, a ryczałt wypłacany jest co miesiąc wraz z emeryturą.

Ryczałt energetyczny nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Oznacza to, że na konto uprawnionego trafia pełna kwota świadczenia. Kwota ta jest ogłaszana w formie komunikatu przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w terminie do 7 dnia roboczego lutego każdego roku. Obecnie, od 1 marca 2024 r., wynosi ona 299,82 zł, czyli o ponad 44 zł więcej niż w poprzednim okresie rozliczeniowym.