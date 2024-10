i Autor: SHUTTERSTOCK

Tablice trwania życia

Przeliczanie kapitału emerytalnego. Dłuższa praca nie oznacza wyższej emerytury

GUS co roku publikuje tablice trwania życia. Jest to kluczowy wskaźnik dla ustalania wysokości emerytur, na podstawie którego ZUS oblicza wysokość świadczenia dla osób przechodzących na emeryturę. Aktualne dane pokazują, że nowo narodzony chłopiec dożyje prawdopodobnie 74,5 roku, a dziewczynka blisko 82 lata. Jak wskazuje Infor potrzebne są zmiany tego wskaźnika ze względu na niekorzystne przeliczanie kapitału emerytalnego, co skutkuje niższymi świadczeniami dla seniorów.