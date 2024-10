Producenci szczerze o cenach chryzantem. Będą wyższe przed 1 listopada

Co wpłynie na ceny chryzantem 1 listopada 2024?

Produkcja rozpoczyna się w maju, cykl wzrostu chryzantem zajmuje średnio pół roku. Na cenę kwiatów w dzień Wszystkich Świętych, ma wpływ pogoda, przymrozki, wzrost kosztów produkcji i cen energii. W tym roku na cenę wpłynie też spóźniony rozkwit chryzantem. Jak podaje onet.pl, wyższe ceny kwiatów zależeć będą od podwyżki cen doniczek, ziemi, sadzonek i nawozów. Ile zapłacimy za kwiaty okaże się w połowie października, wtedy będzie wiadomo ile kwiaty kosztują w hurcie i jaki będzie popyt. Podwyżka może być o 1-2 zł, chociaż niektórzy producenci utrzymają ceny z zeszłego roku.

Wszystkich Świętych 2024.Chryzantemy będą droższe?

— "Firmy, które mają bardzo dużą produkcję, mimo że wszystko poszło do góry, wcale nie jest powiedziane, że podniosą ceny w tym roku" — mówi w rozmowie z Onetem mówi właścicielka gospodarstwa rolnego, które wyhodowało w tym roku ok. 7 tys. donic wszystkich rodzajów. Od grubego kwiatu, czyli tzw. kuli, po drobne i średniokwiatowe w całej palecie barw chryzantem. Jeśli będzie duże zainteresowanie kwiatami w hurcie może wzrosnąć cena w sprzedaży detalicznej.

W ubiegłym roku w woj. mazowieckim za chryzantemę z dziewięcioma kulami w detalu płaciło się 35-40 zł. Drobna kosztowała od 30 do 40 zł też w zależności od wielkości. W tym roku przewidywana podwyżka w tym województwie to 1-2 zł.

W Białymstoku i okolicy są producenci, którzy mimo wzrostu kosztów produkcji, deklarują utrzymanie cen takich samych, jak przed rokiem. W 2023 roku doniczki o różnej wielkości w hurcie kosztowały od 8 zł do 25 zł w hurcie. W detalu dziewięciokwiatowe kule sięgały ceny 35 zł. W tym roku nic się nie zmieni. — Chcemy mieć klienta, który nie będzie rozczarowany. Produkcja zajęła nam prawie sześć miesięcy, ale cen nie podnosimy — zapewnia jedna z producentek.

Ile trzeba zapłacić za chryzantemy w 2024 roku?

Przy warszawskich cmentarzach ceny chryzantem wahają się od ok. 30 zł do 60 zł, w zależności od wielkości i rodzaju kwiatów - podaje serwis bizne.interia.pl. W popularnych marketach i dyskontach chryzantemy można kupić nieco taniej. Ceny kwiatów mogą jeszcze wzrosnąć, a wszystko zależy od pogody. Jeśli pod koniec października będą mrozy, to część roślin wymarznie, co może podwyższyć cenę.

