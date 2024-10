Poseł Kropiwnicki z PO ma 12 mieszkań. Bierze dopłatę na 13

Za zakwaterowanie polityków płacimy przeszło pół miliona złotych

Przywileje i uposażenie polityków od zawsze wzbudzały wiele kontrowersji. Jak informuje "Fakt", z ryczałtu na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania w Warszawie korzysta obecnie 211 posłów. Kosztuje to podatników 817 030,48 zł miesięcznie.

"Fakt" informuje, że prawdziwym rekordzistą jeśli chodzi o ilość mieszkań jest wiceminister Kropiwnicki. Jak wylicza dziennik, jego 12 mieszkań to w sumie 642 m kw. Ich łączna wartość to 3 654 642 zł, a najdroższe zostało wycenione na 550 tys. zł. To nieruchomość o powierzchni aż 100 m kw. Reszta mieszkań jest równie tania: od 180 tys. zł do 388 tys. zł.

"Nie wiadomo jednak, gdzie się znajdują — adresy nieruchomości zostały ukryte w oświadczeniu majątkowym polityka. Jeśli chociaż jedno z nich mieściłoby się w Warszawie, Kropiwnicki nie mógłby pobierać 3,5 tys. zł miesięcznie na wynajem z Kancelarii Sejmu" -czytamy.

Dziennik również podaje przykład Macieja Małeckiego z Prawa i Sprawiedliwości, który deklaruje posiadanie 5 nieruchomości. Mimo to pobiera 4 tys. zł - informuje dziennik.

Ryczałt na wynajem mogą otrzymać parlamentarzyści, którzy nie są zameldowani w Warszawie i nie posiadają tam tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub jego części albo nie władają lokalem mieszkalnym lub jego częścią, a także nie są zakwaterowani w Domu Poselskim.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.