Posłanka Matysiak: Zabrać politykom 35 tys. zł! Prawica się zagotuje

Posłowie jeżdżą bez ograniczeń

Prowadzący program "Pieniądze to nie wszystko", Hubert Biskupski zastępca redaktora naczelnego Super Ekspressu, przypomniał wiele przypadków opisywanych przez SE, w których posłowie wykorzystywali 35 tys. zł rocznego ryczałtu na paliwo, nie mając nawet samochodu, albo ministrów jeżdzących służbowymi samochodami.

Biskupski przypomniał, że wystarczy jedynie zadeklarować, że korzystało się z przejazdów samochodem, aby otrzymać zwrot. Jednocześnie jak dodał prowadzący posłowie mają darmowe przejazdy koleją, autobusami i samolotami LOT.

Czy to jest uczciwe? Może należałoby zlikwidować ten przywilej? zapytał prowadzący.

Posłanka przyznała, że rzeczywiście nie ma pracownika w Polsce, który taki ryczałt, by dostał, ktory rozliczyłby tylko na zasadzie deklaracji.

-Każdy pracownik, który wykorzystuje auto w celach służbowych musi wszystko rozliczyć, ale przejechał etc. i wtedy wie ile pracodawca musi mu wypłacić. Posłowie nie muszą wskazać ile jeździli, okazuje się, że pobierają po kilkadziesiąt tysięcy na paliwo, w skali roku i nie muszą rozliczać się z tych podróży - mówiła Matysiak z Lewicy. Jak dodała Matysiak, rzeczywiście przy tym posłowie mają darmowe przejazdy koleją, samolotami LOT i autobusami.

-Jeżeli ogląda się świat za okien rządowej limuzyny to się raczej nie myśli o tym, żeby budować kolejne drogi. Myślę, że te proporcje by się zmieniły, gdybyśmy korzystali jako posłowie z transportu publicznego widząc z jakimi na codzień problemami borykają się mieszkańcy miast i wsi. i pewnie prędzej by zabiegali, o to aby poprawiać sytuację czy to na kolei czy transport autobusowy - stwierdziła posłanka Lewicy w programie "Pieniądze to nie wszystko".

Pieniądze to nie wszystko Paulina Matysiak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.