Za szopę postawioną niezgodnie z przepisami grozi do 10 tys. zł kary (5 tys. zł za legalizację i 5 tys. zł grzywny za samowolę budowlaną).

Pozwolenie na budowę jest konieczne dla obiektów powyżej 35 m kw. lub w przypadku większej liczby obiektów na działce.

Niewłaściwa odległość od granicy działki (np. 70 cm) to naruszenie; dozwolone jest 1,5 m lub przyleganie.

Zgłoszenie budowy jest obowiązkowe przed rozpoczęciem prac, a zgody wszystkich właścicieli są wymagane.

Kara 10 tys. zł za szopę w złym miejscu

Właściciel posesji, który postawi szopę lub domek gospodarczy niezgodnie z przepisami, ryzykuje łącznie nawet 10 tys. zł kosztów: 5 tys. zł za legalizację i 5 tys. zł grzywny za samowolę budowlaną. Decydują szczegóły: metry, rozpiętość konstrukcji i odległość od granicy parceli.

Jakie szopy wymagają zgłoszenia lub pozwolenia

Zgodnie z prawem, mniejsze obiekty gospodarcze co do zasady zgłasza się, a w części przypadków konieczne jest pozwolenie. Serwis Infor.pl przypomina, że gdy powierzchnia przekracza 35 m kw., nie obejdzie się bez decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozwolenie będzie potrzebne również wtedy, gdy na każde 500 m kw. gruntu przypadają więcej niż dwa obiekty z grupy: budynek gospodarczy, garaż czy wiata – oraz gdy obiekt jest trwale związany z gruntem (także wtedy, gdy stoi na bloczkach).

Nie trzeba zgłaszać, ani występować o pozwolenie, gdy:

* całkowita powierzchnia nie przekracza 35 m kw. przy rozpiętości do 4,80 m,

* chodzi o suszarnię kontenerową do 21 m kw., * to altana,* to wiata o prostej konstrukcji, związana z produkcją rolną, do 150 m kw., o rozpiętości do 6 m i wysokości do 7 m.

Odległość od granicy: 1,5 m

Budynek może stanąć dokładnie przy granicy działki lub w odległości co najmniej 1,5 m – ustawienie „pomiędzy”, np. 70 cm, jest traktowane jako naruszenie. Wyjątek mogą wprowadzić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza posadowienie w odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Zachowanie dystansu ma pozwolić na konserwację ściany bez wchodzenia na cudzy teren.

Jeśli szopa przylega do granicy, trzeba ją zgłosić, bo w świetle prawa oddziałuje na działkę sąsiada. Organ może wtedy nakazać wystąpienie o pozwolenie na budowę.

Zgłoszenie przed pracami i zgody współwłaścicieli

Zgłoszenie należy złożyć przed rozpoczęciem prac. Urząd ma 21 dni na ewentualny sprzeciw i wskazanie, że niezbędne jest pozwolenie. Warto też sprawdzić, czy teren obejmuje miejscowy plan – gdy jest wymagane, najpierw uzyskuje się decyzję o warunkach zabudowy. Gdy nieruchomość ma kilku właścicieli, wszyscy muszą udzielić pisemnej zgody.

Kiedy zaczyna się samowola

Postawienie obiektu z naruszeniem wymogów – zbyt blisko płotu, bez zgłoszenia lub bez wymaganego pozwolenia – to samowola budowlana. Jak podkreśla Infor.pl, legalizacja kosztuje 5 tys. zł, a dodatkowa grzywna za roboty niezgodne z przepisami to kolejne 5 tys. zł. Suma obciążeń może więc sięgnąć 10 tys. zł.

