Poszukiwany nowy właściciel huty w Częstochowie

Co się stanie z hutą w Częstochowie? Okazuje się, że sąd oddalił drugie odwołanie Liberty Częstochowa od decyzji o upadłości tej spółki. Teraz syndyk masy upadłościowej ma otwartą drogę do znalezienia nowego dzierżawcy, a dopiero potem także do znalezienia nowego właściciela huty w Częstochowie.