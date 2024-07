Terminy wypłat emerytur z ZUS w sierpniu 2024

Emerytury są wypłacane: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Dzień wypłaty każdy emeryt ma określony w decyzji o przyznaniu świadczenia. W przypadku, gdy termin wypłaty przypada w dzień wolny (niedziela czy święto), data ulega zmianie. Taką sytuację mamy w sierpniu. Świadczenia zostaną wypłacone normalnie 1 sierpnia (czwartek), 5 sierpnia (poniedziałek), 6 sierpnia (wtorek) i 20 sierpnia (wtorek). Seniorzy, którzy dostają emeryturę 15 sierpnia — ze względu na przypadające wówczas święto — otrzymają ją już w środę 14 sierpnia. Wcześniejszą wypłatę dostaną też emeryci, których świadczenie wypłacane jest 25. dnia miesiąca. W sierpniu dzień ten przypada w niedzielę, a pieniądze zostaną przelane w piątek 23 sierpnia.

Dla kogo potrójna emerytura w sierpniu 2024

W tym roku 1 września to niedziela, dlatego ZUS zlecił przelewy wcześniej, na ostatni dzień roboczy sierpnia, czyli 30 sierpnia. Jak podaje serwis radiozet.pl - dzięki takiemu układowi ok. milion seniorów otrzyma swoje świadczenia dwa razy w sierpniu – na początku miesiąca (za sierpień) i na jego końcu (za wrzesień). Szczęśliwców czeka jeszcze jedna wypłata. Dostaną dodatkowo 14. emeryturę, która ma zostać wypłacona uprawnionym we wrześniu wraz z podstawowym świadczeniem. Jej wypłata zostanie przesunięta na sierpień, bo wrzesień zaczyna się od niedzieli. Dzięki takim okolicznościom wielu seniorów w sierpniu dostanie potrójną emeryturę.

Kto dostanie 14. emeryturę?

W tym roku 14 emerytura wyniesie 1780,96 zł brutto. To równowartość minimalnej emerytury obowiązującej od 1 marca 2024 r. W 2023 r. czternasta emerytura była wyższa i wynosiła 2650 zł brutto. Czternasta emerytura przyznawana jest przez ZUS z urzędu, nie trzeba składać wniosku o wypłatę dodatkowego świadczenia. W 2024 r. 14. emerytura będzie wypłaca we wrześniu. Pełna wysokość czternastki przysługuje osobom pobierającym świadczenie emerytalne lub rentowe do 2900 zł brutto (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń). Przy przekroczeniu tej kwoty stosuje się zasadę złotówka za złotówkę czyli 14 emerytura pomniejszana jest o kwotę przekroczenia. Najniższa wypłata 14 emerytury to 50 zł.