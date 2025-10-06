Powrót do szkoły uderza po kieszeni. Oto największe finansowe wyzwania jesieni dla polskich rodzin

Finansowy maraton! Jesień to czas powrotu do szkolnej rzeczywistości, ale również okres wzmożonych wydatków. Czy wiesz, co najbardziej obciąża budżety polskich rodzin? Najnowsze badanie rzuca światło na finansowe wyzwania, z którymi mierzą się rodzice. Portfele rodziców wyczyściła wyprawka szkolna. Drenują je także bieżące wydatki.

Mężczyzna trzyma otwarty, pusty, brązowy skórzany portfel, ukazując brak pieniędzy, co symbolizuje finansowe wyzwania polskich rodzin jesienią. O wysokich kosztach życia i powrocie do szkoły przeczytasz na Super Biznes.

Mężczyzna trzyma otwarty, pusty, brązowy skórzany portfel, ukazując brak pieniędzy, co symbolizuje finansowe wyzwania polskich rodzin jesienią.
  • 71% rodziców dzieci w wieku szkolnym uważa, że wydatki związane ze szkołą (wyprawki, zajęcia, korepetycje) to ich największe zmartwienie finansowe tej jesieni.
  • Kobiety (75%) częściej niż mężczyźni (67%) postrzegają szkolne potrzeby jako główny problem finansowy, co może wynikać z ich roli w organizacji życia rodzinnego.
  • Rosnące koszty życia (49%) są drugim co do wielkości obciążeniem finansowym, szczególnie dla osób o najniższych dochodach (60%).
  • Wydatki na sezonowe ubrania (41%) i serwis samochodu (29%) również stanowią znaczące obciążenia, a priorytety finansowe różnią się w zależności od wieku i zarobków.

Jesień to dla wielu rodzin czas intensywnych przygotowań do nowego roku szkolnego. Oprócz emocji związanych z powrotem do nauki, pojawiają się również pytania o domowy budżet. Jak wynika z najnowszego badania, to właśnie szkolne potrzeby stanowią największe finansowe wyzwanie dla większości rodziców. Według badania Santander Consumer Banku, aż 71% rodziców dzieci w wieku szkolnym wskazuje, że wydatki związane ze szkołą, takie jak wyprawki, zajęcia dodatkowe, korepetycje i wycieczki, są ich największym zmartwieniem finansowym tej jesieni.

Badanie ujawnia również pewne różnice w postrzeganiu finansowych wyzwań w zależności od płci. Aż 75% kobiet uważa, że szkolne potrzeby to ich największy problem finansowy, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 67%. Może to wynikać z faktu, że kobiety częściej przejmują na siebie obowiązki związane z organizacją życia rodzinnego i edukacji dzieci.

Ponadto, mieszkańcy średniej wielkości miast (75%) oraz osoby zarabiające od 5000 do 5999 zł (76%) szczególnie odczuwają presję finansową związaną ze szkołą.

Rosnące koszty życia 

Oprócz wydatków na edukację, istotnym wyzwaniem dla polskich rodzin są rosnące koszty życia. Jak wynika z badania, 49% ankietowanych wskazuje na ten czynnik jako jedno z największych obciążeń finansowych. Wśród osób o najniższych dochodach odsetek ten wzrasta aż do 60%, co pokazuje, że inflacja i drożyzna najbardziej dotykają najmniej zarabiających.

Oprócz wydatków na szkołę i rosnących kosztów życia, badani wskazują również na inne wyzwania finansowe związane z jesienią:

  • Wydatki na sezonowe ubrania (41%),
  • Opłaty związane z serwisowaniem samochodu (29%),
  • Zobowiązania finansowe wobec banków, takie jak spłata rat kredytów (18%)

Badanie ujawnia zależności między wiekiem a priorytetami finansowymi. Osoby do 39. roku życia częściej wskazują na potrzebę wymiany garderoby sezonowej (44%), podczas gdy w najstarszej grupie wiekowej odsetek ten jest najniższy (36%). Z kolei osoby po pięćdziesiątce najczęściej wymieniają wzrost kosztów życia (53%), a najmłodsi – najrzadziej (49%).

Jak zauważa Marek Lewandowski z Santander Consumer Banku: „Priorytetyzowanie tych kosztów różni się w zależności od wieku, płci, miejsca zamieszkania, a także zarobków Polaków. Na przykład osoby do 39. roku życia częściej wskazują na potrzebę wymiany garderoby sezonowej (44 proc.), podczas gdy w najstarszej grupie wiekowej ten odsetek był najniższy (36 proc.). Wyniki wyglądają zupełnie odwrotnie, gdy mowa jest o wzroście kosztów życia – te najczęściej wymieniały osoby po pięćdziesiątce (53 proc.), a najmłodsi – najrzadziej (49 proc.)”.

Polacy radzą sobie z finansowymi wyzwaniami 

Jak wynika z badania, większość Polaków finansuje jesienne wydatki z bieżących dochodów. Aż 74% respondentów deklaruje, że pokryje koszty z regularnych zarobków. Jednak nie wszyscy mają taką możliwość. 39% badanych planuje skorzystać z oszczędności, a 36% deklaruje, że wykorzysta środki z rządowych planów wsparcia, takich jak np. program 800 plus. Mniejsza część rodziców (21%) zamierza skorzystać z zewnętrznego finansowania, np. kart kredytowych lub odroczonych płatności, a 5% ankietowanych nie wyklucza pożyczenia środków od rodziny lub przyjaciół.

