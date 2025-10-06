71% rodziców dzieci w wieku szkolnym uważa, że wydatki związane ze szkołą (wyprawki, zajęcia, korepetycje) to ich największe zmartwienie finansowe tej jesieni.

Kobiety (75%) częściej niż mężczyźni (67%) postrzegają szkolne potrzeby jako główny problem finansowy, co może wynikać z ich roli w organizacji życia rodzinnego.

Rosnące koszty życia (49%) są drugim co do wielkości obciążeniem finansowym, szczególnie dla osób o najniższych dochodach (60%).

Wydatki na sezonowe ubrania (41%) i serwis samochodu (29%) również stanowią znaczące obciążenia, a priorytety finansowe różnią się w zależności od wieku i zarobków.

Jesień to dla wielu rodzin czas intensywnych przygotowań do nowego roku szkolnego. Oprócz emocji związanych z powrotem do nauki, pojawiają się również pytania o domowy budżet. Jak wynika z najnowszego badania, to właśnie szkolne potrzeby stanowią największe finansowe wyzwanie dla większości rodziców. Według badania Santander Consumer Banku, aż 71% rodziców dzieci w wieku szkolnym wskazuje, że wydatki związane ze szkołą, takie jak wyprawki, zajęcia dodatkowe, korepetycje i wycieczki, są ich największym zmartwieniem finansowym tej jesieni.

Badanie ujawnia również pewne różnice w postrzeganiu finansowych wyzwań w zależności od płci. Aż 75% kobiet uważa, że szkolne potrzeby to ich największy problem finansowy, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 67%. Może to wynikać z faktu, że kobiety częściej przejmują na siebie obowiązki związane z organizacją życia rodzinnego i edukacji dzieci.

Ponadto, mieszkańcy średniej wielkości miast (75%) oraz osoby zarabiające od 5000 do 5999 zł (76%) szczególnie odczuwają presję finansową związaną ze szkołą.

Rosnące koszty życia

Oprócz wydatków na edukację, istotnym wyzwaniem dla polskich rodzin są rosnące koszty życia. Jak wynika z badania, 49% ankietowanych wskazuje na ten czynnik jako jedno z największych obciążeń finansowych. Wśród osób o najniższych dochodach odsetek ten wzrasta aż do 60%, co pokazuje, że inflacja i drożyzna najbardziej dotykają najmniej zarabiających.

Oprócz wydatków na szkołę i rosnących kosztów życia, badani wskazują również na inne wyzwania finansowe związane z jesienią:

Wydatki na sezonowe ubrania (41%),

Opłaty związane z serwisowaniem samochodu (29%),

Zobowiązania finansowe wobec banków, takie jak spłata rat kredytów (18%)

Badanie ujawnia zależności między wiekiem a priorytetami finansowymi. Osoby do 39. roku życia częściej wskazują na potrzebę wymiany garderoby sezonowej (44%), podczas gdy w najstarszej grupie wiekowej odsetek ten jest najniższy (36%). Z kolei osoby po pięćdziesiątce najczęściej wymieniają wzrost kosztów życia (53%), a najmłodsi – najrzadziej (49%).

Jak zauważa Marek Lewandowski z Santander Consumer Banku: „Priorytetyzowanie tych kosztów różni się w zależności od wieku, płci, miejsca zamieszkania, a także zarobków Polaków. Na przykład osoby do 39. roku życia częściej wskazują na potrzebę wymiany garderoby sezonowej (44 proc.), podczas gdy w najstarszej grupie wiekowej ten odsetek był najniższy (36 proc.). Wyniki wyglądają zupełnie odwrotnie, gdy mowa jest o wzroście kosztów życia – te najczęściej wymieniały osoby po pięćdziesiątce (53 proc.), a najmłodsi – najrzadziej (49 proc.)”.

Polacy radzą sobie z finansowymi wyzwaniami

Jak wynika z badania, większość Polaków finansuje jesienne wydatki z bieżących dochodów. Aż 74% respondentów deklaruje, że pokryje koszty z regularnych zarobków. Jednak nie wszyscy mają taką możliwość. 39% badanych planuje skorzystać z oszczędności, a 36% deklaruje, że wykorzysta środki z rządowych planów wsparcia, takich jak np. program 800 plus. Mniejsza część rodziców (21%) zamierza skorzystać z zewnętrznego finansowania, np. kart kredytowych lub odroczonych płatności, a 5% ankietowanych nie wyklucza pożyczenia środków od rodziny lub przyjaciół.

