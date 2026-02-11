Z tego artykułu dowiesz się:

Kiedy rozpoczną się prace budowlane na Westerplatte

Jakie obiekty zostaną odbudowane w ramach pierwszego etapu

Ile nowych drzew pojawi się na terenie muzeum

Jak teren zostanie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

Na początku lutego sfinalizowano formalności, które pozwalają na rozpoczęcie fizycznych prac na obszarze ok. 11,5 ha. Teren objęty inwestycją rozciąga się między promenadą nadmorską a ul. mjr. Henryka Sucharskiego. Jak podkreślają przedstawiciele Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, oferta wykonawcy zmieściła się w zakładanym budżecie, co gwarantuje płynną realizację harmonogramu.

Rewitalizacja reliktów i nowe udogodnienia

Projekt Muzeum Westerplatte zakłada precyzyjne odtworzenie historycznego układu ścieżek oraz kluczowych obiektów Wojskowej Składnicy Tranzytowej (WST). W ramach I etapu prac zaplanowano:

Odbudowę budynku zawiadowcy stacji oraz sześciu schronów amunicyjnych.

Prace konserwatorskie przy istniejących reliktach oraz wyeksponowanie fundamentów obecnie niewidocznych pod ziemią.

Uczytelnienie torowiska, które przebiegało wzdłuż linii schronów.

Wprowadzenie nowoczesnej infrastruktury: stylizowane oświetlenie, system monitoringu oraz ujednolicona mała architektura.

Teren zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co umożliwi komfortowe zwiedzanie.

To moment przełomowy: budowa Muzeum Westerplatte nabiera fizycznych kształtów, jednak to coś więcej niż inwestycja. Każdy z obiektów – świadków historii – będzie przypominał zwiedzającym z Polski i z zagranicy, że to właśnie w tym miejscu w 1939 roku wybuchła wojna, która ogarnęła cały świat. To tutaj dzielnie bronili się polscy żołnierze

– wyjaśnia prof. Rafał Wnuk, dyrektor Muzeum.

Zieleń o charakterze parkowym

Ważnym elementem inwestycji jest reorganizacja gospodarki zielenią. Obecnie dziki charakter roślinności zostanie zastąpiony układem parkowym, który ułatwi ekspozycję historycznych budowli.

Choć prace wymagają usunięcia części kolidujących drzew, wykonawca zrealizuje nasadzenia zastępcze na dużą skalę. Na terenie Muzeum pojawi się 68 nowych drzew oraz blisko 6,5 tys. m² powierzchni obsadzonej krzewami i runem leśnym.

STRABAG był i jest odpowiedzialny za wiele projektów realizowanych na terenie Pomorza i Trójmiasta. Projekt, na którego wykonanie podpisujemy dziś umowę, jest dla nas wyjątkowy. Myśląc o przyszłości i rozwoju, naszym obowiązkiem jest również dbać o naszą historyczną spuściznę, bo pamięć jest spoiwem łączącym nas jako naród

– mówi Przemysław Kuliś, Dyrektor Finansowy Dyrekcji Budownictwa Ogólnego STRABAG.

Inwestycja na Westerplatte to nie tylko budowa infrastruktury, ale przede wszystkim obowiązek dbania o narodową tożsamość. Realizacja projektu pozwoli na nowoczesne, a jednocześnie rzetelne przedstawienie historii bohaterskiej obrony z września 1939 roku.

GALERIA. Tak będzie wyglądało Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

11