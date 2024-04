Pożar samochodu elektrycznego. Jak go ugasić?

Jak wygląda procedura gaszenia auta elektrycznego?

Jak mówi w rozmowie z Business Insiderem strażak st. bryg. mgr inż. Tomasz Jonio, Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa gaszenie aut elektrycznych wymaga innych procedur niż spalinowych, co nie znaczy, że zawsze jest trudniejsze. Dodaje również, że pożarów aut elektrycznych jest niewiele [co może wynikać również z tego, że jest ich w Polsce jedynie nieco ponad 51 tys. - dop. red.], więc często dysponowane są do nich większe siły, choć liczebność załogi nie zależy od napędu pojazdu.

Ekspert wyjaśnia w rozmowie z portalem, że przy gaszeniu auta elektrycznego strażak musi zachować większy odstęp od pojazdu, oraz nie używać piany gaśniczej bo przewodzi prąd lepiej niż woda. Sami producenci pojazdów elektrycznych polecają, aby używać więcej wody np. do schłodzenia akumulatora.

Akumulator jest najtrudniejszy do ugaszenia. Ale rzadko jest przyczyną pożaru

To właśnie akumulator jest największym problemem podczas pożarów aut elektrycznych. Jonio wyjaśnia Business Insiderowi, że często baterie są w miejscu trudno dostępnym i co gorsze osiągają wysokie temperatury, więc ich schłodzenie wymaga więcej czasu. W tym wypadku wiele jednak zależy od modelu, dlatego strażacy apelują do producentów u ujednoliceniu standardu produkcyjnego. Niektóre firmy już stosują np. specjalne otwory w obudowie, pojawiające się pod wpływem temperatury, aby zapewnić strażakom łatwiejszy dostęp do akumulatora.

Ekspert wskazuje również, że pożar auta EV nie zawsze musi powodować doszczętne spalenie się auta, wiele zależy od okoliczności. Strażak przytoczył sytuacje, w której akumulator lub jego obudowa uległy spaleniu, ale auto się zachowało, jak i odwrotne, gdy auto się spaliło, a akumulator został nietknięty.

W Business Insider czytamy również o stosowaniu kontenerów z wodą, do których wykłada się płonący pojazd aby go schłodzić. Jonio wyjaśnia, że Polska straż pożarna dysponuje kontenerami gaśniczymi, ale taka metoda jest stosowana tylko w skrajnych przypadkach (np. przy pożarach akumulatora które stanowią mniej niż 10 proc. pożarów aut elektrycznych). Ponadto brakuje rozwiązania w kwestii utylizacji wody po gaszeniu pojazdu. Ekspert podkreśla jednak, że procedury gaśnicze dla aut elektrycznych cały czas są aktualizowane, często w konsultacji z producentami.