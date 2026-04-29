Pożegnaj komary raz na zawsze! Ten gadżet z Action to hit za grosze

Spokój w domu dzięki sprytnym rozwiązaniom

Wietrzenie mieszkania to podstawa w upalne dni, ale jak cieszyć się świeżym powietrzem bez inwazji owadów? Odpowiedź jest prosta: moskitiery! W Action znajdziesz magnetyczną moskitierę na drzwi, która jest nie tylko skuteczna, ale i niezwykle praktyczna.

Magnetyczna moskitiera: Twój sprzymierzeniec w walce z komarami

Moskitiera magnetyczna to hit, który za jedyne 9,99 zł zapewni Ci spokojne wieczory. Składa się z dwóch części siatki (ogólny wymiar to 100 x 210 cm), które automatycznie łączą się dzięki wbudowanym magnesom. Oznacza to, że możesz swobodnie przechodzić, nawet z zajętymi rękami, a moskitiera sama się za Tobą zamknie, uniemożliwiając owadom dostanie się do środka. To idealne rozwiązanie do drzwi balkonowych czy tarasowych, ponieważ nie blokuje światła słonecznego i gwarantuje stały dopływ świeżego powietrza. Montaż jest niezwykle prosty i nie wymaga wiercenia – wystarczy użyć taśmy samoprzylepnej lub rzepów.

Samoprzylepna siatka przeciw owadom: skuteczna i ekonomiczna ochrona okien

Dla okien idealnym rozwiązaniem jest samoprzylepna siatka przeciw owadom. W Action znajdziesz ją za zaledwie 3,59 zł za rozmiar 130 x 150 cm. To niezwykle ekonomiczna i prosta w montażu opcja, która skutecznie zatrzymuje owady, jednocześnie umożliwiając swobodny przepływ powietrza. Montaż odbywa się za pomocą rzepów, które przykleja się do ramy okna, a następnie mocuje do nich siatkę. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne w wynajmowanych mieszkaniach lub gdy szukasz tymczasowej, ale skutecznej ochrony. Dzięki niej możesz wietrzyć pomieszczenia bez obaw o nieproszonych gości.

Inteligentny lokalizator: spokój ducha w podróży

Podróże to czas relaksu, ale zgubiony bagaż potrafi zepsuć nawet najlepsze wakacje. Inteligentny lokalizator Fresh 'n Rebel za 22,95 zł to mały gadżet, który może zaoszczędzić Ci wielu nerwów. Możemy przypiąć do kluczy, wrzucić do walizki czy plecaka i spać spokojnie. Jego największą siłą jest uniwersalność – jako jeden z nielicznych na rynku współpracuje zarówno z siecią Apple Find My (dla użytkowników iPhone'ów), jak i Android Find My Device. To innowacyjne rozwiązanie, które do tej pory kojarzyło się ze znacznie droższymi produktami, teraz jest na wyciągnięcie ręki.

Przygotuj się na idealny wyjazd (i Dzień Dziecka)

Skoro już jesteśmy w temacie podróży, lokalizator idealnie komponuje się z nową walizką Spilbergen Vienna (od 59,95 zł). To świetny wybór nie tylko ze względu na funkcjonalność, jak zamek TSA czy kółka 360°, ale też z uwagi na ekologię – została wykonana w 50% z materiałów z recyklingu. A co spakować do środka, by wyglądać nienagannie? Parownica do ubrań ELLE (69,95 zł) to gadżet, który pozwala błyskawicznie odświeżyć pogniecione w transporcie ubrania bez deski do prasowania. Idealna do zabrania w delegację czy na wakacje. W podróżniczym niezbędniku nie może też zabraknąć energii, a tę zapewni Powerbank Sitecom o dużej pojemności 10 000 mAh za 47,95 zł. Z kolei z myślą o najmłodszych, czy to w podróży, czy jako prezent na Dzień Dziecka, warto zwrócić uwagę na tor akrobatyczny Hot Wheels. Za 49,95 zł dostajemy kompletny zestaw z pojazdem, gwarantujący godziny zabawy.

Wiosenne porządki i metamorfoza wnętrza

Sezon wiosenno-letni to także czas na odświeżenie domu i ogrodu. W tej kategorii Action również nie zawodzi. Jeśli masz ogród lub nawet większy balkon, wąż ogrodowy z możliwością przedłużenia (49,99 zł), który rozciąga się z 7 do 20 metrów, to absolutny must-have. A skoro o porządkach mowa, nie mogliśmy pominąć internetowego fenomenu, czyli środka czyszczącego The Pink Stuff (8,49 zł). To prawdziwy pogromca brudu, idealny na wiosenne generalne sprzątanie. Po porządkach czas na styl. Naszą uwagę przykuł kosz na pranie Curver (od 29,95 zł) – nie tylko estetyczny, ale i wykonany w 100% z plastiku z recyklingu. Prawdziwą perełką designu jest natomiast szafka nocna z modnym, lamelowym frontem za jedyne 59,95 zł. Wygląda jak mebel z drogiego salonu i będzie stylowym akcentem w każdej sypialni.

Sprytne AGD i zapasy, o których warto pamiętać

W kuchni króluje trend na zdrowe gotowanie, a frytkownica na gorące powietrze Tomado idealnie się w niego wpisuje. Za 129,95 zł otrzymujemy urządzenie o mocy 1300 W i pojemności 3,2 litra, które pozwoli przygotować ulubione dania z minimalną ilością tłuszczu. To jedna z bardziej konkurencyjnych cenowo propozycji na rynku. Baterie alkaliczne Philips Power Plus za 39,99 zł za 60 sztuk to inwestycja, która się opłaca. Renomowana marka i ogromny zapas energii do pilotów i zabawek w jednym.