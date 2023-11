Pozwy za szczepionki dobijają Pfizera. Akcje firmy szorują po dnie

Sytuacja Pfizera jest najbardziej niekorzystna, gdyż, chociaż akcje wzrosły o 2% we wtorek, ostatnio spadły poniżej 28 dolarów, osiągając najniższy poziom od marca 2016 roku. W grudniu Pfizer był czwartym największym producentem farmaceutyków na świecie pod względem wartości rynkowej, lecz teraz spadł na dziewiąte miejsce.

Zauważono, że na stronach rekrutacyjnych Departamentu Sprawiedliwości pojawiły się oferty pracy dla prawników, co może być związane z prawie 13 tysiącami pozwów dotyczących niepożądanych reakcji poszczepiennych. Rekrutacja prawników nastąpiła tuż po złożeniu pozwu w Luizjanie przeciwko rządowi federalnemu przez sześciu powodów. Ten pozew ma na celu uchylenie immunitetu prawnego dla gigantów farmaceutycznych, takich jak Pfizer i Moderna, co skutkowałoby koniecznością ponoszenia przez nie odszkodowań. Jednakże, choć obecnie sytuacja prawna wpływa na notowania, głównym powodem spadków jest obniżenie zysków i prognoz zysków.

Olbrzymie straty Pfizera

W trzecim kwartale Pfizer odnotował stratę netto w wysokości 2,4 miliarda dolarów w porównaniu z zyskiem w wysokości 8,6 miliarda dolarów rok wcześniej. W ciągu dziewięciu miesięcy zyski spadły o 79% rok do roku do 5,5 miliarda dolarów. Wskaźniki cena/zysk spółki są obecnie dwukrotnie niższe niż średnia dla branży farmaceutycznej w USA, co sugeruje, że inwestorzy oczekiwali wyższych wzrostów sprzedaży i zysków. Dodatkowo, firma obniżyła prognozy przychodów na rok 2023 oraz prognozy dotyczące pigułki przeciwwirusowej Paxlovid na COVID-19. Skorygowane zyski na akcję spadną z 3,25-3,45 dolara na akcję do 1,45-1,65 dolara. Warto również zaznaczyć, że firma otrzyma zwrot od rządu USA za około 7,9 miliona dawek leku Paxlovid, co umożliwi sprzedaż leku prywatnym nabywcom po wyższej cenie niż ta, którą rząd zapłacił. W 2022 roku Pfizer osiągnął zysk w wysokości 31,4 miliarda dolarów.

