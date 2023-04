Pożyczka w Apple? Korporacja idzie krok dalej i rozszerza działalność!

Odroczone płatności zyskują na popularności. Nic więc dziwnego, że technologiczny gigant postanowił dołączyć je do długiej listy oferowanych usług. Apple Pay Later został przedpremierowo udostępniony wybranym użytkownikom w Stanach Zjednoczonych.

Apple Pay Later. Na czym polega nowa funkcja?

Apple Pay Later będzie oferowało ratalne spłacanie produktów (cztery niskoprocentowe raty). Jak informuje portal menworld.pl "pożyczka może wynosić od 50 do 1000 dolarów (ok. 215 do 4300 złotych). Płatność obowiązuje w sklepie z aplikacjami oraz w kontekście do zakupów online. Możemy przeznaczyć te pieniądze na wszystko, jednak sprzedawcy muszą oferować możliwość płacenia Apple Pay. Sami sprzedawcy nie muszą podejmować dodatkowych kroków, ponieważ raty oferowane przez Apple udzielane są przez program ratalny Mastercard. Wszelkie najważniejsze informacje dotyczące m.in. harmonogramu spłat, umieszczone zostaną w aplikacji Portfel".

Apple Pay Later. Czy zostanie uruchomiona w Polsce?

Aby móc korzystać z tej funkcji trzeba będzie posiadać kartę debetową - nie kredytową. Jest to powodowane kwestiami bezpieczeństwa - firma chce mieć pewność, że użytkownik nie zaciągnie pożyczki na wyższą kwotę niż jest w stanie spłacić.

Aktualnie nie jest wiadomo, czy funkcja zostanie uruchomiona również w Polsce.

