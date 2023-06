Praca na wakacje. Zrobisz nawet 300 zł dziennie

Kursy walut [6.06.2023]. Złoty zyskał do euro i dolara, osłabił się do franka

Praca na wakacje

Wakacje 2023 przed nami. Osoby, które chcą podjąć w tym czasie pracę sezonową już przeglądają oferty. A jest w czym wybierać. Eksperci Tikrow, aplikacji z ofertami pracy natychmiastowej, przygotowali zestawienie najlepiej płatnych zajęć tego lata. Okazuje się, że pierwsze miejsce zajmuje pracownik magazynu, którego dniówka wynosi ok. 300 zł na rękę. Jakie jeszcze zawody i zajęcia nalazły się w tym zestawieniu?

Drugie miejsce należy do pracownika sklepu odzieżowego, ale i do pracownika supermarketu. W sezonie urlopowym sieci handlowe szukają dodatkowych rąk do pracy. Zatem nie ma co się dziwić, że i w tej branży z powodzeniem można znaleźć zatrudnienie na czas wakacji. A na jakie wynagrodzenie można liczyć? Z raportu wynika, że pracownik sklepu odzieżowego lub supermarketu może otrzymać wynagrodzenie rzędu 33 zł na godzinę, co daje dniówkę na poziomie 270 zł netto.

Latem można znaleźć także pracę na linii produkcyjnej. Ile zarobi pracownik produkcji? Stawka godzinowa w tym przypadku wynosi 31 zł na rękę. Decydując się na pracę także w weekendy można dorobić kolejne ponad 350 zł dziennie.

W raporcie pojawili się także kelnerzy. Wiadomo, że w okresie wakacyjnym pracownicy gastronomii są na wagę złota. Ogromny popyt na takich pracowników jest szczególnie w miejscowościach wypoczynkowych. A ile mogą zarobić? Według raportu można liczyć na kwotę 30 zł netto za godzinę. Do tego należy dodać sowite napiwki.

Źródło: dlahandlu.pl

Sonda Wolisz wakacje za granicą czy w Polsce? Polska Za granicą