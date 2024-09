Praca w Lidlu - jak to wygląda od kuchni? Sprawdź, na co mogą liczyć pracownicy sklepu

Kariera na wyciągnięcie ręki: Lidl rekrutuje na stanowiska w całej Polsce!

Lidl Polska jest jednym z wiodących graczy na polskim rynku pracy. Obecnie rusza z nową kampanią rekrutacyjną, która ma na celu zatrudnienie nawet 1000 pracowników na stanowiska od pracownika sklepu czy magazynu po zastępców menagera sklepu. Hasło przewodnie brzmi: „Pewna praca. Od lat. Na lata.” Jest więc kierowana do osób, które szukają możliwości stabilnej i długoterminowej kariery. Czy warto wziąć pod uwagę dołączenie do zespołu Lidla? Jakie możliwości daje praca dla supermarketu? Kto ma największe szanse w procesie rekrutacyjnym? Dowiedz się więcej.

Czy Lidl to stabilny pracodawca?

Nowa kampania rekrutacyjna Lidla reklamuje się również hasłem: „Pewna praca. Od lat. Na lata.”, co ma podkreślać pewność zatrudnienia i stabilizację. Ale czy niemiecka sieć supermarketów faktycznie zapewnia pewną pracę na długi czas?

Lidl jest marką o ugruntowanej pozycji na rynku. Posiada 14 centrów dystrybucji i biur sprzedaży oraz ponad 900 sklepów w Polsce, i cały czas prężnie się rozwija! Obecnie w Polsce zatrudnia ponad 27 000 pracowników, którzy mogą liczyć zarówno na atrakcyjne wynagrodzenie, jak i pakiety dodatkowych benefitów np. Kartę MulitSport lub Medicover Sport, prywatną opiekę medyczną (która może obejmować nie tylko samych pracowników ale również ich rodziny), a nawet dofinansowanie do wypoczynku. Pracownicy mogą spodziewać się także premii uznaniowych i bonów świątecznych, które znacznie podnoszą ogólne zarobki. Wszystko to sprawia, że praca w Lidlu staje się nie tylko stabilna, ale również opłacalna.

Benefity pracy w Lidlu – sprawdź szczegóły!

Praca w Lidlu, a zarobki

Rozważając pracę w nowej firmie większość z nas w pierwszej chwili jest ciekawa, jak wyglądają zarobki pracowników na interesującym nas stanowisku. To one są jednym z najważniejszych czynników decydujących o decyzji zmiany zatrudnienia. Lidl Polska nie tylko oferuje konkurencyjne wynagrodzenie na tle rynku, ale również zapewnia jego stały wzrost od momentu zatrudnienia. To oznacza, że pracownicy mogą liczyć na regularne podwyżki, co w dzisiejszych czasach wcale nie jest oczywiste. Gwarancja wzrostu płacy jest dużym atutem, szczególnie w obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce, gdzie odczuwalna jest rosnąca inflacja. Praca w Lidlu jest więc nie tylko pewna, ale również daje perspektywę lepszych zarobków i stabilnej sytuacji finansowej. Jak wspominaliśmy wyżej, można liczyć także na premie uznaniowe dla dobrych pracowników.

Sprawdź, ile możesz zarobić na poszczególnych stanowiskach w Lidlu

Warto podkreślić także, że Lidl Polska gwarantuje równe płace dla kobiet i mężczyzn zatrudnionych na takim samym stanowisku, a polityka wynagrodzeń jest w pełni transparentna. Od początku będziesz więc wiedzieć, jak będą się kształtowały Twoje zarobki wraz ze stażem pracy i osiągnięciami.

Jak wygląda praca w Lidlu? Opinie pracowników

Zastanawiasz się, jak wygląda praca w Lidlu? Pracownicy sieci supermarketów w swoich opiniach najczęściej podkreślają, że firma stawia na przyjazne środowisko pracy. Średni staż zatrudnienia wynosi tu ponad 6 lat, co świadczy o tym, że mimo dynamicznie rozwijającego się rynku pracy, osoby zatrudnione przez Lidla pozostają z nim na dłużej. Firma kładzie także duży nacisk na różnorodność w swoich strukturach, wspierając inicjatywy promujące równość płac. Pracownicy – niezależnie, kobiety czy mężczyźni, mają równe szanse na rozwój kariery. Firma oferuje także szkolenia, które pomagają szybko wdrożyć się w nowe obowiązki i zrozumieć specyfikę pracy w dynamicznym środowisku. To wszystko sprawia, że Lidl został wielokrotnie wyróżniony tytułem „Top Employer”.

Można powiedzieć, że to, co wyróżnia Lidl na tle innych pracodawców, to zgrane zespoły, które wspólnie realizują cele. Zarząd wie, że każdy pracownik jest ważnym ogniwem większej całości, a jego wkład ma bezpośredni wpływ na sukces całej firmy. Praca w sklepie to nie tylko obsługa klientów, ale również dbanie o towar, czystość sklepu oraz kontakt i współpraca z innymi działami. Co ważne, w Lidlu można pracować w różnych działach, co pozwala rozwijać się na różnych polach.

Godziny pracy w Lidlu – elastyczność i dopasowanie

Dla wielu osób to jeden z najważniejszych aspektów podczas wyboru pracodawcy. Lidl wychodzi naprzeciw pracownika, starając się oferować elastyczne godziny pracy, aby dało się łatwiej pogodzić życie zawodowe z prywatnym. Dla osób pracujących na pełny etat, praca w systemie zmianowym otwiera możliwość lepszego dopasowania do indywidualnych potrzeb i stylu życia.

Nowa rekrutacja Lidla – „Pewna praca. Od lat. Na lata.”

Lidl planuje w najbliższym czasie powiększyć swój zespół o blisko 1000 pracowników. Ruszyła rekrutacja [m1] na stanowiska:

pracownik sklepu,

pracownik magazynu,

zastępca menagera sklepu.

Warto podkreślić łatwość składania kandydatury – Lidl wprowadził bowiem nowoczesne i przyjazne dla kandydatów metody aplikowania. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań lub skorzystać z kreatora CV dostępnego online, aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym. Firma umożliwia także aplikowanie bez CV, co znacznie ułatwia dostęp do ofert pracy, zwłaszcza dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę. Tak – możesz zgłosić się do pracy w Lidlu nawet nie posiadając żadnego doświadczenia zawodowego!

Dodatkowym atutem i innowacją jest rekrutacyjna infolinia (800 500 518), na której można dowiedzieć się więcej na temat ofert pracy oraz warunków zatrudnienia. Dzięki temu Lidl ma nadzieję stworzyć przyjazną atmosferę rekrutacji oraz dotrzeć do szerszego grona kandydatów, w tym osób z różnych pokoleń.

Jeśli szukasz pewnej i stabilnej pracy, która oferuje rozwój i satysfakcję, Lidl jest pracodawcą, którego warto rozważyć.

Materiał powstał przy współpracy z Lidl Polska.