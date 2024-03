Praca w Wielkanoc. Co się należy pracownikom za pracę w Święta Wielkanocne?

Polacy dostaną rekordowe dopłaty do emerytury! Wypłaty w kwietniu

Niedziele oraz święta stanowią dni wolne od pracy, a pracownicy powinni przeznaczyć ten czas na odpoczynek. Wykonywana przez pracownika praca w niedziele i święta jest regulowana przez przepisy Kodeksu pracy. Za pracę w niedziele i święta uważany jest czas od godziny 6.00 rano danego dnia do godziny 6.00 rano dnia następnego. Kodeks pracy podaje listę miejsc pracy, które muszą być czynne w okresie świątecznym. Praca w niedziele i święta jest dozwolona m.in. w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii; przy pracy zmianowej; w transporcie i komunikacji; przy pilnowaniu osób i mienia; w rolnictwie i hodowli; gastronomii; zakładach gospodarki komunalnej; zakładach opieki; ośrodkach kultury. Grupa osób pracujących w wolne dni jest bardzo duża.

Ważne!

Jeśli pracownik należy do kościoła albo związku religijnego, którego święta nie są traktowane jako dni wolne od pracy, może zwrócić się do pracodawcy o zwolnienie go z obowiązku wykonywania pracy w tym dniu. Wniosek powinien zostać złożony na siedem dni przed planowanym przez pracownika zwolnieniem. Pracodawca ma obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika.

Co przysługuje pracownikowi za pracę w Wielkanoc?

Zgodnie z przepisami, pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy. W zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w tym terminie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto. Jeśli pracownik w zamian za pracę w tym czasie otrzymuje dzień wolny, nie przysługuje mu prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

Pamiętaj!

Jeśli pracownik pracował w niedzielę lub święto więcej niż 8 godzin, każda kolejna godzina traktowana jest jako praca w godzinach nadliczbowych, za którą należy się odpowiednie wynagrodzenie.

