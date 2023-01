Praca zdalna. Jest "boczna furtka" na opornych pracodawców

Praca zdalna

Praca zdalna zyskała na popularności w dobie pandemii. Choć sytuacja epidemiologiczna poprawiła się, to wiele firm pozostawiło model pracy zdalnej. Ma on wiele korzyści i po prostu sprawdził się w wielu zawodach i przedsiębiorstwach. Jednak prawnie ten model pracy nie był odpowiednio usankcjonowany. Teraz to się zmieni. Ale co bardzo, ważne zasady pracy zdalnej w danej firmie powinny być ustalane na linii pracodawca-związki zawodowe lub pracownicy indywidualni. Który z wariantów jest lepszy? Ustalanie indywidualne może wprowadzić chaos i poczucie w załodze braku równości, bo niby dlaczego ktoś ma mieć zgodę na pracę zdalną i związany z tym brak kosztów, a ktoś inny już nie? Zatem lepszy może okazać się wariant polegający na ustaleniach z przedstawicielami interesów pracowników. Zwykle taką rolę pełnią związki zawodowe.

Jeśli już do uzgodnień dojdzie, to warto zapisać je w regulaminie obowiązującym w miejscu pracy, by obowiązywało ono wszystkich pracowników i było bezdyskusyjne.

Nie wolno zapominać też o tym, że na pracę zdalną może wysłać pracowników sam pracodawca. Może to się odbywać w kilku wyjątkowych sytuacjach takich jak: stany nadzwyczajne i epidemiczne oraz działanie siły wyższej.

