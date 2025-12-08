DEC Handelsgesellschaft, operator Groschen-Markt, zgłosił niewypłacalność po trzech dekadach obecności na rynku

Wszystkie 47 sklepów w Brandenburgii, Turyngii, Saksonii i Saksonii-Anhaltu pozostają tymczasowo otwarte

Pracownicy otrzymają wynagrodzenia za okres grudzień 2025 - luty 2026 poprzez Federalną Agencję Zatrudnienia

Shein i Temu wywierają ogromną presję na lokalny handel detaliczny w Niemczech, gdzie w ciągu roku zbankrutowało 2490 firm

Czym handluje sieć dyskontów z Niemiec?

Groschen-Markt od 30 lat specjalizuje się w sprzedaży tanich produktów codziennego użytku. W ofercie znajdują się głównie artykuły gospodarstwa domowego w przystępnych cenach. Sieć cieszy się uznaniem wśród klientów we wschodnich Niemczech.

Asortyment sklepów obejmuje szeroki wybór towarów. Klienci mogą kupić naczynia, akcesoria kuchenne i drobny sprzęt AGD. W ofercie są także artykuły biurowe, papiernicze, ogrodnicze i dekoracje domowe. Dostępne są również produkty dla majsterkowiczów.

Groschen-Markt składa wniosek o upadłość

Operator sieci, firma DEC Handelsgesellschaft, oficjalnie złożył dokumenty upadłościowe. Dotyczy to wszystkich 47 placówek znajdujących się w czterech landach wschodnich Niemiec. Sieć zatrudnia obecnie około 200 osób, których przyszłość zawodowa pozostaje niepewna.

Tymczasowym zarządcą został Olaf Spiekermann z kancelarii prawnej Brinkmann & Partner. Zapewnił on, że wszystkie sklepy będą kontynuować działalność. Jednocześnie rozpoczął intensywny proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Wypłaty dla pracowników Groschen-Markt zabezpieczone

Pracownicy sieci mogą liczyć na wynagrodzenia przez najbliższe trzy miesiące. Pieniądze wypłaci Federalna Agencja Zatrudnienia (Bundesagentur für Arbeit) po złożeniu odpowiednich wniosków. Gwarancja obejmuje okres od grudnia 2025 do lutego 2026 roku.

Zarząd firmy zapowiedział spotkanie z załogą. Pracownicy mają zostać poinformowani o dalszych krokach i planach ratunkowych. Spiekermann podkreślił, że działania restrukturyzacyjne rozpoczęły się już kilka miesięcy temu.

Shein i Temu przyczyną upadłości niemieckiej sieci

Chińskie platformy e-commerce wywierają ogromną presję na tradycyjny handel. Shein i Temu oferują podobne produkty w jeszcze niższych cenach. Ich agresywna strategia cenowa i szybka dostawa przyciągają klientów z całej Europy.

Groschen-Markt nie jest odosobnionym przypadkiem w Niemczech. Badanie firmy Allianz Trade ujawnia skalę problemu w handlu detalicznym. Między sierpniem 2024 a sierpniem 2025 roku upadło w Niemczech 2490 firm z tego sektora.

Fala bankructw w niemieckim handlu detalicznym

Kryzys w handlu stacjonarnym nasila się w całych Niemczech. Lokalne sieci przegrywają walkę z internetowymi gigantami. Rosnące koszty operacyjne i spadające obroty prowadzą do zamykania kolejnych sklepów.

Restrukturyzacja Groschen-Markt ma zabezpieczyć przyszłość firmy. Zarządca Spiekermann zapowiada kontynuację wcześniej rozpoczętych działań naprawczych. Czy wystarczą one do uratowania 30-letniej tradycji sieci, pokaże najbliższy czas.