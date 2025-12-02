Rodzicom i opiekunom prawnym przysługują 2 dni (lub 16 godzin) płatnego urlopu na opiekę nad dzieckiem do 14 lat rocznie, do wykorzystania do 31 grudnia, a o formie (dni/godziny) decyduje pracownik.

Limit 2 dni/16 godzin jest wspólny dla obojga rodziców i nie zwiększa się wraz z liczbą dzieci, pod warunkiem, że co najmniej jedno dziecko nie ukończyło 14 lat.

Pracodawca nie może odmówić udzielenia tego zwolnienia; odmowa może skutkować grzywną od 1000 zł do 30 000 zł.

Uprawnienie dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę, nie obejmuje zaś umów cywilnoprawnych czy prowadzących działalność gospodarczą.

Dwa dni wolne na dziecko do 14 lat 2025

Rodzice i opiekunowie pracujący na etacie mogą w każdym roku kalendarzowym wziąć płatne zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy przysługuje ono w wymiarze 16 godzin albo 2 dni i zachowuje się za nie prawo do wynagrodzenia. O tym, czy wolne będzie rozliczane godzinowo czy w dniach, decyduje pracownik już przy pierwszym wniosku składanym w danym roku.

Kto może skorzystać z dodatkowych 2 dni opieki

Uprawnienie nie dotyczy wyłącznie biologicznych rodziców. Z dnia wolnego mogą korzystać także osoby faktycznie wychowujące dziecko: rodzice adopcyjni, zastępczy czy opiekunowie prawni. Co ważne, limit 2 dni/16 godzin jest wspólny dla obojga opiekunów – mogą się nim dowolnie podzielić, np. po jednym dniu, albo całość może wykorzystać jedna osoba. Staż pracy czy stan cywilny nie mają znaczenia. Z uprawnienia korzystają tylko osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy – np. na umowie o pracę. Nie obejmuje ono osób na umowach zlecenia lub o dzieło ani prowadzących działalność gospodarczą

Dwa dni wolne niezależnie od liczby dzieci

Nawet jeśli ktoś wychowuje dwoje czy troje dzieci, wymiar zwolnienia się nie zwiększa. Liczy się wyłącznie to, czy co najmniej jedno dziecko ma mniej niż 14 lat. Dlatego rodzic jedynaka i rodzic większej rodziny mają dokładnie taki sam limit dodatkowego wolnego.

Termin mija 31 grudnia 2025 roku – potem wolne przepada

To uprawnienie jest „roczne”, więc nie przechodzi na kolejny rok. Jeśli do 31 grudnia 2025 roku nie uda się wykorzystać wolnego, po prostu ono znika. W praktyce termin może skończyć się wcześniej, jeżeli najmłodsze dziecko kończy 14 lat jeszcze w trakcie roku – wtedy ostatnim dniem na skorzystanie z opieki jest dzień przed urodzinami dziecka.

Czy pracodawca może odmówić?

Zwolnienie z art. 188 kp jest prawem pracownika, a pracodawca ma obowiązek je udzielić w terminie wskazanym we wniosku. Odmowa lub utrudnianie skorzystania z tego przywileju to naruszenie praw rodzicielskich i może skończyć się karą finansową. Grzywna za takie wykroczenie wynosi od 1000 zł do 30 000 zł.

PTNW - Modzelewski