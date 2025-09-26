Sejm uchwalił ustawy o rynku kryptowalut, nowelizacji prawa geodezyjnego, ustawy o rejestracji oraz nowelizację ustawy o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym, a także ustawę o zmianach w kodeksie spółek handlowych

Sejm zaakceptował poprawki Senatu dot. ustawy o naliczaniu staży pracy

Sejm skierował do komisji prezydencką ustawę o CPK, oraz ustawę o układach zbiorowych

Sejm przegłosował ustawę pozwalającą na testowanie autonomicznych pojazdów na polskich drogach

Sejm przyjął nowelizację Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, otwierając drogę do testowania pojazdów zautomatyzowanych na drogach publicznych. Ta inicjatywa ma na celu dostosowanie polskiego prawa do postępującej autonomizacji transportu. Za ustawą głosowało 244 posłów, a 174 wstrzymało się, co świadczy o szerokim poparciu dla tego kierunku zmian. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Nowe przepisy wprowadzają definicje dwóch rodzajów pojazdów:

Pojazd zautomatyzowany: Wyposażony w systemy, które wspomagają kierowanie i mogą kontrolować niektóre funkcje jazdy, takie jak utrzymywanie pasa ruchu czy automatyczne hamowanie.

Pojazd w pełni zautomatyzowany: Zdolny do samodzielnego poruszania się bez udziału kierowcy.

Ustawa określa również zasady uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie prac badawczych z wykorzystaniem tych pojazdów. Zezwolenie będzie wydawane na okres nie dłuższy niż rok, a opłata za jego wydanie będzie zależała od obszaru badań (do 20 tys. zł w jednym województwie i do 40 tys. zł w przypadku od dwóch do pięciu województw).

Warto wspomnieć o przyjętej poprawce, która umożliwia motocyklom korzystanie z buspasów, na równi z pojazdami elektrycznymi i wodorowymi, do 1 stycznia 2028 roku. Dodatkowo, firmy transportowe będą mogły ubiegać się o zezwolenia EKMT drogą elektroniczną, co uprości procedury administracyjne i obniży koszty.

Umowy cywilnoprawne będą wliczane do stażu pracy

Sejm zaakceptował poprawki Senatu do nowelizacji Kodeksu pracy, co oznacza, że okresy przepracowane na umowach cywilnoprawnych oraz prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej będą wliczane do stażu pracy. Celem tej zmiany jest zrównanie praw pracowników zatrudnionych na różnych podstawach. Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta.

Do stażu pracy będą wliczane następujące okresy:

Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Współpraca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności gospodarczej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Wykonywanie umów-zleceń, umów o świadczenie usług lub agencyjnych.

Praca jako osoba współpracująca.

Członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych.

Udokumentowane okresy wykonywania pracy zarobkowej za granicą (innej niż zatrudnienie).

Ministerstwo Pracy podkreśla, że okresy te będą potwierdzane zaświadczeniami wydawanymi przez ZUS. W przypadku braku zgłoszenia do ZUS, konieczne będzie przedstawienie innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie.

Pracownik z siedmioletnim stażem pracy, który udokumentuje cztery lata pracy na umowie-zleceniu, po 1 stycznia 2026 roku zyska prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego, zamiast dotychczasowych 20. Obecnie wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni dla pracowników zatrudnionych krócej niż 10 lat i 26 dni dla pracowników zatrudnionych co najmniej 10 lat.

Okresy sprzed wejścia w życie ustawy również będą wliczane do stażu pracy, pod warunkiem ich udokumentowania. Pracownik będzie miał 24 miesiące od wejścia w życie ustawy na przedstawienie dokumentów swojemu aktualnemu pracodawcy.

Ustawa wejdzie w życie w dwóch terminach: od 1 stycznia 2026 roku dla sektora publicznego i od pierwszego dnia miesiąca po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia ustawy dla sektora prywatnego.

KNF przejmuje nadzór nad kryptowalutami

Sejm uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów, która przekazuje nadzór nad tym rynkiem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Ustawa wdraża unijne przepisy (rozporządzenie MiCA) i wprowadza kary za nielegalną emisję tokenów. Za przyjęciem ustawy głosowało 230 posłów, a 196 było przeciw.

Nowe przepisy przewidują:

Nadzór KNF nad rynkiem kryptoaktywów, co ma zwiększyć bezpieczeństwo i transparentność.

Doprecyzowanie obowiązków emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem oraz dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

Możliwość wpisywania przez KNF nieuczciwych domen internetowych do specjalnego rejestru.

Odpowiedzialność karną za przestępstwa związane z emisją tokenów lub świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów bez zgłoszenia do KNF.

Regulację internetowych kantorów walutowych, które zostaną objęte nadzorem KNF, co ma na celu ochronę klientów.

Sprawcom najpoważniejszych naruszeń grozi grzywna do 10 mln zł, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Wiceminister finansów Jurand Drop podkreślał, że celem projektowanych przepisów jest wzmocnienie ochrony inwestorów i klientów na rynku kryptoaktywów. Obecnie brakuje regulacji chroniących inwestorów przed oszustwami, a około 20% inwestujących deklaruje, że padło ofiarą oszustwa.

Dostęp do danych o cenach nieruchomości bez opłat

Sejm jednogłośnie uchwalił nowelizację Prawa geodezyjnego i kartograficznego, która znosi opłaty za dostęp do danych z Rejestru Cen Nieruchomości. Rejestr ten zawiera informacje o cenach transakcyjnych nieruchomości, ich lokalizacji i rodzaju. Dane pochodzą z aktów notarialnych i są wprowadzane do systemu przez starostwa w ciągu 30 dni.

Jak poinformował wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros, zwolnienie z opłat spowoduje obniżenie przychodów samorządów o ok. 8,4 mln zł.

- Gdybyśmy jednocześnie chcieli, aby wszystkie powiaty miały obowiązek udostępniania cen transakcyjnych bezpłatnie w usłudze sieciowej przez internet, to wszystkie 380 powiatów musiałoby w pełni wprowadzić usługę sieciową; wtedy cały koszt dla powiatów wyniósłby ok. 19 mln zł - dodał Jaros.

Prezydencki projekt o CPK skierowany do dalszych prac w komisjach

Sejm skierował do dalszych prac w komisji prezydencki projekt ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Projekt zakłada m.in. zakończenie prac budowlanych na nowym lotnisku pod Baranowem do końca 2031 r., uruchomienie cywilnego ruchu lotniczego do końca 2032 r. oraz rozwój ok. 2 tys. km nowych linii kolejowych, w tym Kolei Dużych Prędkości.

Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek wskazywał w Sejmie że rząd nie potrzebuje ustawy do realizacji CPK, ponieważ inwestycja jest już konsekwentnie prowadzona. Z kolei szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zaznaczał, że projekt jest „kontynuacją woli obywateli” i ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa oraz infrastruktury transportowej.

Ustawa o E-Rejestracji: ułatwienia w dostępie do lekarzy przez internet

Sejm uchwalił z poprawkami ustawę o e-rejestracji, która wprowadza e-rejestrację na wizyty u lekarzy w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ.

Na wizytę będzie można zapisać się przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub bezpośrednio u świadczeniodawcy – osobiście, telefonicznie lub mailowo. Początkowo system obejmie kardiologię, profilaktykę raka piersi i szyjki macicy, a następnie będzie rozszerzany na inne dziedziny.

Terminy mają być przydzielane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, kategorią medyczną pacjenta, jego uprawnieniami i wybranymi kryteriami. Placówki medyczne będą miały czas na włączenie się do systemu centralnej elektronicznej rejestracji od 1 stycznia do końca czerwca 2026 roku. Po 1 lipca 2026 roku działanie w ramach centralnej rejestracji będzie obowiązkowe.

Prace nad ustawą o układach zbiorowych pracy

Sejm skierował do dalszych prac w komisji rządowy projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Regulacja umożliwi w ramach układów zbiorowych m.in. wynegocjowanie nowych uprawnień w miejscu pracy, takich jak czas pracy, podwyżki i wymiar urlopu. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie odpowiednich wynagrodzeń minimalnych.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczał, że prawo Unii Europejskiej wskazuje jako cel 80 proc. pracowników objętych układami zbiorowymi pracy. Jak dodał, w Polsce objętych układami zbiorowymi pracy jest tylko 15 proc. pracowników, a we Francji jest to 99 proc., w Niemczech 56 proc.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która pozwoli gminom wydać decyzję o lokalizacji inwestycji publicznych, takich jak np. szkoły, po utracie mocy studium uwarunkowań, a przed uchwaleniem planu ogólnego. Celem jest uniknięcie paraliżu decyzyjnego w gminach w kwestii lokalizacji inwestycji publicznych.

Nowelizacja jest częścią rządowego pakietu deregulacyjnego.

Zmiany w kodeksie spółek handlowych i uproszczenie prawa gospodarczego

Sejm uchwalił także zmiany w Kodeksie spółek handlowych (KSH) oraz powiązanych ustawach, które mają na celu uproszczenie prawa gospodarczego. Nowe regulacje wprowadzają większą elastyczność dla sądów w sprawach dotyczących osób zarządzających spółkami oraz otwierają drzwi do nowych, ugodowych metod rozwiązywania sporów z firmami.

Deregulacja Prawa Gospodarczego w PolsceNowelizacja KSH, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, a także ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stanowi istotny element szerszego pakietu deregulacyjnego.

Nowe przepisy eliminują karę pozbawienia wolności za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki handlowej. Zamiast tego, przewidziane są kary grzywny lub ograniczenia wolności.

Nowelizacja daje sądom większą swobodę w orzekaniu w sprawach dotyczących osób zarządzających spółkami. Wprowadza również nowy tryb konsensualnego postępowania wobec firm. Zmiany dotyczą także przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, wyłączając odpowiedzialność karną za błędne zgłoszenia i wprowadzając kary administracyjne do 1 mln zł.

Zniesiony zostanie automatyczny 5-letni zakaz pełnienia funkcji w organach spółek dla osób skazanych za przestępstwa umyślne. Sąd będzie mógł ocenić, czy skazany stanowi zagrożenie dla obrotu gospodarczego i zwolnić go z zakazu lub skrócić jego czas trwania.

Nowe przepisy likwidują karę pozbawienia wolności za niezgłoszenie w terminie wniosku o upadłość spółki, pozostawiając adekwatne zagrożenie w postaci grzywny lub ograniczenia wolności.

Rządowe zmiany kompleksowo reformują ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, wprowadzając nową, konsensualną ścieżkę postępowania. Prokurator, w porozumieniu z przedstawicielem podmiotu zbiorowego, będzie mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze, bez konieczności czekania na wyrok skazujący menadżera spółki. Sąd będzie mógł zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet warunkowo zawiesić jej wykonanie, jeśli podmiot zbiorowy weźmie na siebie odpowiedzialność i naprawi szkodę.

Uchyla się artykuł przewidujący surową odpowiedzialność karną za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia transakcji podejrzanej do Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej. Wprowadza się karę administracyjną w postaci grzywny do miliona złotych.

