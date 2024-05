Pracuje w polu w Niemczech. W Polsce żyje na bogato

Pracuje w polu w Niemczech – przy nadgodzinach można zarobić 4 tys. euro miesięcznie

- Nie pracujemy na akord, tylko na godziny. Stawka jest taka, jak w całych Niemczech - 12,41 euro. Jeśli ktoś chce wypracować więcej i bierze nadgodziny, może dojść do 3,5-4 tys. euro miesięcznie. Po trzech miesiącach dostaję na rękę około 40 tysięcy złotych i myślę, że to dobra stawka. Oczywiście są różni ludzie, niektórzy chcą jak najszybciej skończyć - ale nasza ekipa wie, po co tu przyjeżdża. Dla niektórych to główne źródło dochodu – ujawnia cytowana przez wp.pl osoba znająca z doświadczenia realia pracy przy zbiorach na niemieckich polach. Ta sama publikacja opisuje również jak wygląda zapewniane przez pracodawcę zakwaterowanie.

- Miałyśmy kontenery po cztery osoby. Łóżka piętrowe, w każdym był też stół, krzesła, lodówka i szafka – to kolejna cytowana przez wp.pl relacja osoby znającej realia z doświadczenia.

Jak wyglądają średnie zarobki prze zbiorach na terenie Niemiec?

Serwis glassdoor.com podaje, że średni zarobek w branży rolnej na terenie Niemiec to 2 tys. euro miesięcznie. Powyższa przybliżona estymacja wydaje się być zbieżna z ujawnioną wcześniej relacją opisującą możliwe wynagrodzenie rzędu 4 tys. euro w przypadku nadgodzin.

Ile zarabia się za Odrą na stanowiskach wymagających kwalifikacji? Przykładowe liczby z Niemiec

Jak podaje serwis salaryexpert.com, mechanik samochodowy w Niemczech zarabia średnio 22 euro za godzinę pracy. Ta sama strona podaje średnie zarobki mechanika samochodowego w Niemczech w skali roku – średnio 46 tys. euro. Pielęgniarka w Niemczech zarabia 47 tys. euro rocznie (dane euronews.com za rok 2021).

Pieniądze to nie wszystko Maciej Wilk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.