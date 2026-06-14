Koniec pracy w skwarze. Rząd ustalił limity

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w przepisach BHP. Najważniejsza nowość to wprowadzenie maksymalnych temperatur, przy których można wykonywać pracę.

Zgodnie z projektem temperatura w pomieszczeniach pracy nie będzie mogła przekraczać 35 stopni Celsjusza, chyba że wynika to ze specyfiki procesu technologicznego. Z kolei przy ciężkiej pracy fizycznej wykonywanej na zewnątrz granicą będzie 32 stopnie.

To pierwsza taka regulacja w polskim prawie. Obecnie przepisy określają jedynie minimalną temperaturę w miejscu pracy, ale nie wskazują górnej granicy.

Upał w biurze? Pracodawca będzie musiał działać

Projekt zakłada również konkretne obowiązki dla firm jeszcze przed osiągnięciem maksymalnych limitów.

Jeżeli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 28 stopni, a przy ciężkiej pracy fizycznej 25 stopni, pracodawca będzie musiał zastosować rozwiązania ograniczające skutki upału. Może to być klimatyzacja, wentylacja lub inne systemy chłodzenia.

Jeżeli zastosowanie takich rozwiązań nie będzie możliwe, firma będzie musiała odpowiednio zorganizować pracę. W praktyce mogą pojawić się dodatkowe przerwy, zmiana godzin pracy czy skrócenie czasu przebywania w wysokiej temperaturze.

Na zewnątrz też będą nowe zasady

Zmiany obejmą także osoby pracujące pod gołym niebem. Gdy temperatura przekroczy 25 stopni Celsjusza, pracodawca będzie musiał wdrożyć działania chroniące pracowników przed skutkami upału.

Szczegóły mają być ustalane po konsultacjach z pracownikami oraz lekarzem medycyny pracy. Chodzi m.in. o organizację czasu pracy, częstsze przerwy czy zapewnienie odpowiednich miejsc do odpoczynku.

Nie wszyscy skorzystają z nowych przepisów

Projekt przewiduje także listę wyjątków. Nowe regulacje nie obejmą między innymi służb ratowniczych i osób usuwających awarie, pracowników zatrudnionych w systemie ciągłym, części pracowników transportu oraz funkcjonariuszy służb mundurowych.

Wyłączeni mają zostać również żołnierze oraz pracownicy instytucji opieki nad dziećmi do trzech lat.

Co przysługuje pracownikom już dziś?

Już teraz pracodawcy mają obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków podczas upałów. Gdy temperatura przekracza 28 stopni w pomieszczeniach lub 25 stopni na otwartej przestrzeni, pracownikom muszą być zapewnione zimne napoje.

Co ważne, napoje powinny być dostępne przez cały dzień i bez ograniczeń. Nie można ich zastąpić dodatkiem do pensji.

Pracodawcy muszą także zapewnić dostęp do bieżącej wody, sprawną wentylację, klimatyzację oraz zabezpieczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem, takie jak rolety czy żaluzje.

Nie przestrzegasz przepisów? Grożą surowe kary

Firmy, które nie zapewnią pracownikom odpowiednich warunków pracy, mogą słono zapłacić. Za naruszenie przepisów BHP grozi grzywna od 1 tysiąca do nawet 30 tysięcy złotych.

Jeśli projekt zostanie przyjęty w obecnym kształcie, nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Dla milionów pracowników może to oznaczać koniec pracy w warunkach przypominających tropikalną szklarnię.

Upały w Polsce. Jak Polacy sobie z nimi radzą?