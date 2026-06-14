Co czwarty Polak ma niewielkie oszczędności

Niestety, nie mamy dobrych wieści dla naszych czytelników. Najnowsze badanie Santander Consumer Banku pokazuje, że finansowa poduszka bezpieczeństwa wielu Polaków jest bardzo cienka. Co czwarty z respondentów (26 proc.) deklaruje, że po utracie głównego źródła dochodu mogłoby utrzymać się ze zgromadzonych oszczędności jedynie od jednego do trzech miesięcy.

Niewiele lepiej wygląda sytuacja części ankietowanych, którzy posiadają środki finansowe wystarczające na okres od trzech do sześciu miesięcy. Taką odpowiedź wskazało 18 proc. osób. Z kolei 13 proc. ma zabezpieczenie na pół roku do roku, a kolejne 13 proc. twierdzi, że zgromadzone oszczędności pozwoliłyby im przetrwać ponad 12 miesięcy.

Nie mają żadnych oszczędności

Najbardziej niepokojące dane dotyczą osób, które nie mają żadnych rezerw finansowych. Taką sytuację zadeklarowało 14 proc. uczestników badania.

Dodatkowo 7 proc. ankietowanych przyznało, że ich oszczędności wystarczyłyby na mniej niż miesiąc życia bez regularnych dochodów. To oznacza, że nawet krótkotrwałe problemy finansowe mogłyby dla wielu rodzin zakończyć się poważnym kryzysem.

Osoby biedne obawiają się najbardziej

Badanie pokazuje wyraźny związek między poziomem oszczędności a oceną własnej sytuacji materialnej.

Wśród osób, które określają swoją sytuację finansową jako złą, niemal połowa (49 proc.) nie posiada żadnych oszczędności. Zupełnie inaczej wygląda to w grupie osób zadowolonych ze swoich finansów. Tam brak oszczędności deklaruje jedynie 6 proc. respondentów.

Co więcej, niemal co czwarta osoba dobrze oceniająca swoją sytuację materialną ma zabezpieczenie finansowe pozwalające przeżyć ponad rok bez stałych dochodów.

Wojna i drożyzna spędzają Polakom sen z powiek

Respondenci zostali zapytani także o największe obawy związane z przyszłością. Na pierwszym miejscu znalazła się sytuacja geopolityczna i ryzyko konfliktów zbrojnych. Takiej odpowiedzi udzieliło 44 proc. badanych.

Tuż za nią uplasował się wzrost kosztów życia. Niemal co drugi ankietowany (43 proc.) obawia się rosnących cen żywności, usług i codziennych wydatków.

Na kolejnych miejscach znalazły się wysokie ceny energii i paliw, które niepokoją 34 proc. respondentów, oraz koszty leczenia i problemy zdrowotne wskazane przez 32 proc. badanych.

Młodzi boją się podatków, seniorzy wojny

Autorzy raportu zwracają uwagę, że źródła niepokoju zmieniają się wraz z wiekiem.

Dla seniorów największym zagrożeniem są konflikty zbrojne. Obawia się ich aż 64 proc. osób starszych. W grupie młodych dorosłych w wieku 18–29 lat ten odsetek wynosi jedynie 23 proc.

Młodsi Polacy znacznie częściej martwią się natomiast drożyzną i rosnącymi podatkami. Wzrost kosztów życia niepokoi 39 proc. młodych respondentów, a wyższych podatków obawia się aż 37 proc.

Poduszka finansowa wciąż jest luksusem

Wyniki badania pokazują, że choć część Polaków zgromadziła oszczędności na trudniejsze czasy, dla wielu rodzin finansowa poduszka bezpieczeństwa nadal pozostaje marzeniem.

A w czasach niepewności gospodarczej, wysokich cen i obaw o przyszłość niemożność odłożenia choćby niewielkich rezerw może okazać się bardzo kosztowna.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]