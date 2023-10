Spis treści

PIT-0 dla seniora

Jest to ulga dla pracujących seniorów: ludzi starszych, którzy osiągnęli wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni 65), nie pobierają jednak tego świadczenia, pozostając aktywnymi zawodowo. Czyli nie pobierają emerytury, renty ani świadczeń równorzędnych.

Późniejsze przejście na emeryturę, jeśli jednocześnie pozostaje się aktywnym zawodowo, powoduje podwyższenie emerytury, a poza tym można w takim przypadku korzystać z ulgi dla pracujących seniorów. Ulga ta obejmuje określone źródła przychodu (nie wszystkie). Poza tym muszą się one mieścić w limicie.PIT-0 dotyczy tych spośród pracujących seniorów, którzy nie pobierają emerytury (składki nadal są więc odprowadzane do ZUS-u). Aby skorzystać z ulgi trzeba spełnić jednocześnie trzy warunki:

Osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Nadal pozostawać aktywnym zawodowo (opłacając składki na ZUS). Nie pobierać emerytury lub renty, ani analogicznych świadczeń w ramach ubezpieczenia rolniczego (KRUS).

Roczny limit kwotowy:

Przychody zwolnione z podatku PIT w ramach ulgi dla pracujących seniorów to kwota 85 528 zł rocznie. To oznacza, że wynagrodzenie łączne brutto, które nie jest większe od tej kwoty jest wolne od podatku dochodowego.

Ale nawet jeśli przekroczy się w danym roku przychód 85 528 zł, przysługuje kwota wolna od podatku: 30 000 zł. Dlatego osoba aktywna zawodowo i nie pobierająca emerytury/renty po osiągnięciu wieku emerytalnego może zarobić 115 528 zł rocznie (85 528 zł + 30 000 zł) bez płacenia podatku PIT, o ile rozlicza się według skali podatkowej.

Rodzaje przychodu objęte ulgą:

z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

z umów zlecenia zawartych z firmą,

z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, 19 proc. podatkiem liniowym, stawką 5 proc. oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

z zasiłków macierzyńskich.

Polecany artykuł: Nowe dodatki i zasiłki dla seniorów z MOPS

Warunek! Podatnik z tytułu uzyskania tych przychodów musi podlegać ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Niestety, ulga dla pracujących seniorów nie obejmuje m.in. przychodu z praw autorskich oraz umowy o dzieło.

Konieczny wniosek do pracodawcy:

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy – zlecenie, chcąca skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów, musi złożyć do pracodawcy wniosek (na PIT-2) o zastosowanie tej ulgi, ponieważ ulga dla pracujących seniorów jest dobrowolna.

Możliwość dorobienia do renty i emerytury bez ich utraty

Dotyczy seniorów pobierających rentę lub emeryturę, którzy jeszcze nie ukończyli powszechnie obowiązującego wieku emerytalnego w Polsce, czyli pobierają tzw. wcześniejszą emeryturę. Oni mogą uzyskać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pracy bez utraty tego świadczenia. Limity jednak nie zostały zniesione. Aby nie narazić się na zmniejszenie wcześniejszej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od września (do listopada włącznie) 2023 r. limit ten wynosi 4904,00 zł. Jeśli miesięczny dodatkowy zarobek nie będzie większy od takiej kwoty, renta pozostanie niezmieniona. Przekroczenie kwoty 4904,00 zł brutto miesięcznego dorobienia do renty spowoduje zmniejszenie jej o kwotę przekroczenia. Ale jeśli wysokość pensji przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wypłata świadczenia zostanie zawieszona. Pułap dorabiania dotyczy też rencistów, jednak nie wszystkich. Bez ograniczeń mogą dorabiać m.in. osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych lub wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową (lub pobierające renty rodzinne po takich osobach).

Uwaga! Emeryci, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać bez limitów.

Darmowe leki dla seniorów 65+

W tym roku młodszy seniorzy 65+ dołączyli do grupy starszych seniorów 75+ powiększając grupę uprzywilejowanych do refundacji bezpłatnych leków. Refundacja przysługuje wszystkim seniorom 65+, których obejmuje ubezpieczenie zdrowotne. Ukończenie 65. roku życia weryfikowane jest na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL). Od 1 września program bezpłatne leki obejmie wszystkich od dnia 65. urodzin.

mLegitytmacje

Już ponad 250 tys. seniorów korzysta z elektronicznej wersji legitymacji emeryta i rencisty. Z mLegitymacji można korzystać na telefonie przy użyciu aplikacji mObywatel. Legitymacje emeryta-rencisty są wydawane w formie elektronicznej od stycznia 2023 r. mLegitymacja – tak samo jak legitymacje plastikowe – upoważnia m.in. do zniżek na przejazdy komunikacją publiczną, potwierdza objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym i zapewnia różne ulgi w ośrodkach uzdrowiskowych i w instytucjach kultury.

Quiz PRL. Emeryci w PRL-u, czyli wesołe jest życie staruszka Pytanie 1 z 10 W którym roku wszedł w życie dekret o organizacji ubezpieczeń społecznych? 1944 1946 1948 Dalej