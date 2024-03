Spis treści

Dłużnicy doskonale wiedzą, że windykator może być nieskuteczny, a komornik ma narzędzia prawna, żeby na konto wierzyciela trafiły pieniądze. Lepiej więc negocjować z windykatorem np. spłacanie długu w ratach, niż czekać aż zapuka do nas komornik z zamiarem wyniesienia „połowy mieszkania”. Windykator jest pracownikiem firmy windykacyjnej – zajmuje się odzyskiwaniem pieniędzy wierzyciela, który po to go wynajął. Komornik to funkcjonariusz publiczny – na podstawie postanowienia sądu przeprowadza egzekucję komorniczą. Windykator, chcąc odzyskać pieniądze wierzyciela, zaczyna od windykacji miękkiej, czyli nakłania dłużnika do tego, aby dobrowolnie oddał dług. Jeśli windykacja miękka nic nie daje, sprawą zajmuje się sąd, dochodzi do postępowania egzekucyjnego i pojawia się komornik.

Komornik a windykator

Komornik, aby zacząć egzekucję, musi poczekać na wyrok sądu z klauzulą wykonalności, bo to na jej podstawie pracuje. Ponieważ jest funkcjonariuszem publicznym, wolno mu (w asyście policji) wejść do domu lub na posesję dłużnika, podczas gdy windykator może to zrobić tylko za jego zgodą. Komornik może zająć konto bankowe, nieruchomości i ruchomości dłużnika, windykator nie ma takich uprawnień. Komornikowi wolno sprzedać majątek dłużnika w trakcie licytacji komorniczej, a wylicytowana cena może być nawet kilkakrotnie niższa niż wartość licytowanego przedmiotu. Windykator nie może niczego zająć ani zlicytować. Jego rola kończy się w momencie skierowania sprawy do sądu.

Negocjować i dogadywać się w sprawie terminu zapłaty czy rat spłaty długu trzeba z wierzycielem i z windykatorem, aby doprowadzić do windykacji polubownej. Komornika nie ma sensu prosić o przesunięcie egzekucji, bo klauzula wykonalności zobowiązuje go do niezwłocznej egzekucji. Nie można też zawrzeć z komornikiem porozumienia np. w sprawie rozłożenia długu na raty.

Co może zająć komornik?

Wchodzi z policjantem i zajmuje (opieczętowuje) rzeczy należące do dłużnika. Jeśli dłużnik np. mieszka z rodziną lub współlokatorami, komornik może zająć przedmioty, których nie używa dłużnik, tylko ktoś inny. Może to jednak zrobić tylko wtedy, jeśli osoba używająca się na to zgodzi lub przyzna, że przedmiot jest własnością dłużnika. Może zająć wszystkie konta dłużnika, a w dodatku konto jego małżonka i ściągać dług także z jej pensji. Może to zrobić, jeśli żona/mąż wiedziała o zaciągnięciu pożyczki przez męża i ją akceptowała/zaakceptował.

Komornik zajmuje i sprzedaje ruchomości i nieruchomości dłużnika, zajmuje część lub całość wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, część renty lub emerytury oraz dochody z innych tytułów. Poza kontami zajmuje wierzytelności i inne prawa majątkowe dłużnika. Koszty swojej pracy ustala postanowieniem, dodaje je do kwoty roszczenia i ściąga łącznie.

W przypadku zbiegu egzekucji, komornik musi podzielić zajęte świadczenie proporcjonalnie do wysokości wierzytelności.

Uwaga! Komornik nie może zająć całej emerytury lub renty. Zawsze musi pozostawić dłużnikowi kwotę wolną od zajęcia, która ma zapewnić mu minimalne środki do życia.

Ile emerytury lub renty może zająć komornik?

Komornik może potrącić z renty lub emerytury maksymalnie 60 proc. świadczenia na zaległe alimenty lub maksymalnie 25 proc. świadczenia na inne długi. Potrąceń z renty i emerytury dokonuje po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne lub zaliczki na podatek dochodowy. Istnieje jednak pewna kwota wolna od zajęcia. Komornik zobowiązany jest do pozostawienia do dyspozycji dłużnika równowartości 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto, co od 1 stycznia 2024 roku daje 3181,50 zł (75 proc. od kwoty 4242 zł). Warto jednak pamiętać, że od 1 lipca 2024 r. kwota wolna od zajęcia komorniczego wzrośnie do 3225 zł (75 proc. od kwoty 4300 zł).

Dłużnik może złożyć wniosek do sądu o obniżenie kwoty zajęcia, jeśli jego sytuacja materialna uległa pogorszeniu.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w prawie 1500 punktów - w każdym powiecie. Zapisać się na poradę można na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc

Zwolnione z egzekucji komorniczej są:

- świadczenia alimentacyjne,

- 500+,

- świadczenia rodzinne,

- wychowawcze,

- integracyjne,

- z pomocy społecznej,

- zasiłki dla opiekunów,

- dodatki rodzinne.

Ważne! Trzynasta i czternasta emerytura podlega ustawie o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, a nie ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komornik nie ma więc prawa dokonać potrącenia oraz egzekucji z żadnego z tych świadczeń.

