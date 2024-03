Spis treści

Reklamować kupioną rzecz można na podstawie gwarancji (jeśli ją ma) lub na podstawie niezgodności tej rzeczy z umową – zawsze gdy taka niezgodność ma miejsce. Ta druga sytuacja wynika z rękojmi

Gdy towar ma gwarancję

Dodanie gwarancji do produkowanego lub sprzedawanego przedmiotu nie jest obowiązkiem przedsiębiorcy takiego jak producent, importer, dystrybutor czy sprzedawca. Chce wystawić gwarancję – może, nie chce – nie musi. W gwarancji wymienione są obowiązki gwaranta (tego, który wystawił gwarancję) i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma określonych w gwarancji właściwości. Na podstawie gwarancji może być np. zwrócona cena towaru, może być on naprawiony lub wymieniony. Gwarancja powinna zostać wydana wraz z towarem lub dołączona do towaru, który jest przesyłany. To, jak długo obowiązuje gwarancja zależy od woli gwaranta. Jeżeli gwarancja nie określa o jaki okres chodzi, przyjmuje się, że wynosi 2 lata – licząc od dnia, w którym wydano towar konsumentowi. Jeżeli gwarant wymienił wadliwy towar na nowy lub dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od chwili dostarczenia klientowi wymienionego lub naprawionego produktu.

Uwaga! W przypadku wymiany pojedynczej części należącej do reklamowanego towaru czas gwarancji biegnie od nowa tylko w odniesieniu do tej części!

Rękojmia, gdy towar nie jest zgodny z umową

Można wtedy złożyć reklamację towaru. Jeżeli składamy reklamację właśnie dlatego, że towar jest niezgodny z umową, odpowiedzialny jest jego sprzedawca i to do niego należy skierować pismo reklamacyjne. Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji. Składając reklamację określamy swoje żądanie, a więc czy chodzi nam o naprawę, wymianę, zwrot całości wpłaconych środków czy obniżenie ceny. Jeśli sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany towaru, nie naprawił go lub nie wymienił, próbował naprawić lub wymienić, ale towar nadal jest niezgodny z umową, oświadczył, że nie naprawi lub nie wymieni towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych dla nas niedogodności – mamy prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (wtedy my oddajemy towar a sprzedawca oddaje nam pieniądze).

Uwaga! Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową trwa 2 lata od dnia wydania towaru, a konsument ma obowiązek zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową przed upływem 2 miesięcy od jej stwierdzenia.

Jak złożyć reklamację?

Można złożyć ją w dowolnej formie, ale najlepiej na wszelki wypadek zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważony brak zgodności towaru z umową i określić swoje żądanie przewidziane w ramach niezgodności towaru z umową.

Ważne! Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego. To jeden z wielu dowodów nabycia towaru w danym sklepie i w danej cenie. Inne dowody to: świadkowie, wydruki z karty płatniczej czy kredytowej, e-maile.

Jeżeli sprzedawca nie załatwia reklamacji „od ręki”, jest zobowiązany poinformować nas w ciągu 14 dni, czy uznał naszą reklamację za uzasadnioną czy ją oddalił. Jeżeli tego nie zrobił, uważa się, że ją uznał.

Uwaga! Jako konsumenci nie ponosimy żadnych kosztów związanych z reklamacją towaru niezgodnego z umową. Składając reklamację, udostępniamy sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie, a sprzedawca odbiera go na swój koszt, a także ponosi koszty naprawy lub wymiany. W przypadku odstąpienia od umowy konsument zwraca towar sprzedawcy na jego koszt.

Zwrot kupionej rzeczy – w sklepie stacjonarnym i przez internet

Robiąc zakupy przez Internet mamy prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni od jego otrzymania, ponieważ w przypadku zakupów w sieci konsumentowi przysługuje prawo do namysłu. Mamy 14 dni kalendarzowych (nie roboczych!) na odstąpienie od umowy, a następnie zwrot niechcianej rzeczy bez uzasadnienia tej decyzji. Trzeba jednak pamiętać, że zasada ta ma miejsce, jeśli kupujemy cos od firm. W przypadku sprzedawców, którzy są osobami prywatnymi, możliwość zwrotu w takim lub innym terminie zależy wyłącznie od ich dobrej woli. Przeważnie jednak kupionej rzeczy zwrócić nie możemy.

A jak jest w przypadku zakupów w sklepie tradycyjnym? Czasami sprzedawca dopuszcza możliwość zwrotu dobrego i pełnowartościowego produktu. Nie jest to jednak obowiązek wynikający z przepisów prawa. Jeśli więc gdzieś zwrotów się nie dopuszcza, to kupionej rzeczy zwrócić się nie da.

QUIZ PRL. Patenty rodem z Polski Ludowej. Do czego używano tych przedmiotów? Pytanie 1 z 15 Bielinka, popularny w PRL, wybielacz do tkanin, służył młodzieży do: rozpalania ogniska rozpuszczania rdzy dekatyzowania jeansów Dalej