Prawda o zyskach z mundialu w Katarze. Ile FIFA zarobi na MŚ?

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Katar 2022

Jak działa FIFA, czyli Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej? Organizacja prowadzi swoje finanse w czteroletnich cyklach, w które wchodzą przygotowania do mundialu i przeprowadzenie całej imprezy. "Taki sposób jest podyktowany faktem, że aż 95 proc. jej przychodów jest związanych właśnie z mundialem" - czytamy na portalu businessinsider.pl., który dodaje, że w ostatnim opublikowanym cyklu z lat 2015-18 poinformowano, że "działalność FIFA przyniosła 6,4 mld dol., z czego ok. 5,4 mld dol. przypada na mundialowy rok 2018".

Bloomberg, powołując się na źródła z FIFA podaje, że istnieje możliwość, że tym razem uda się przebić wpływy nawet pomimo wcześniejszej pandemii. "Co zrozumiałe, poza mundialem, wpływy FIFA gwałtownie maleją, ale nadal pozostają pokaźne. Przykładowo, w ubiegłym roku jej działalność pozwoliła jej osiągnąć przychód 766 mln dol." - czytamy na businessinsider.pl

Na czym zarabia FIFA?

FIFA zarabia przede wszystkim na sprzedawaniu na cały świat praw telewizyjnych do transmisji turniejów. Według businessinsider.pl w poprzednim cyklu zapewniły one 4,6 mld dol. przychodów. Kolejną pozycją są szeroko rozumiane prawa marketingowe - umowy sponsoringowe i udzielanie firmom praw do wykorzystywania znaków towarowych swoich imprez. "Przy Mistrzostwach Świata chcą być obecne największe globalne marki. Zgodnie ze sprawozdaniem FIFA, w poprzednim cyklu osiągnięto w ten sposób ok. 1,66 mld dol." - czytamy na portalu

Następnie - wpływy z biletów z organizowanych imprez. W poprzednim cyklu z tego tytułu osiągnięto 712 mln dol. W tym roku sprzedano około trzech milionów wejściówek. Najtańsze bilety fazy grupowej to wydatek rzędu 69 dol., na finał ceny zaczynają się aż od 1,6 tys. dol. "To sprawia, że i w tym wymiarze FIFA może liczyć na rekordowe zyski" - podaje businessinsider.pl.

Innym wpływem jest sprzedaż licencji, z których najważniejszą jest ta na grę komputerową FIFA. Dokładne umowy nie są znane, ale szacuje się, że studio EA Games płaci ok. 150 mln dol. rocznie.

