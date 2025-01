Prawie 20 tys. miesięcznie. Które kraje tak płacą Polakom?

Wysokie zarobki niemieckie

W Niemczech pracownicy magazynu, produkcji oraz osoby zajmujące się sprzątaniem mogą oczekiwać miesięcznych zarobków w wysokości ok. 2,2 tys. euro brutto. Opiekunki medyczne mogą zarobić 2,3 tys. euro brutto w ciągu miesiąca.

Praca w ogrodnictwie oferuje ponad 2,6 tys. euro brutto. Na stanowiskach związanych z produkcją części metalowych pracownicy mogą zarobić w ciągu miesiąca do ok. 2,7 tys. euro brutto. Malarze budowlani zarabiają od 2,52 tys. euro brutto do 2,8 tys. euro brutto miesięcznie, a pracownicy drogowi otrzymują ok. 3,1 tys. euro brutto za miesiąc pracy.

- Jeśli ktoś chce wypracować więcej i bierze nadgodziny, może dojść do 3,5-4 tys. euro miesięcznie. Po trzech miesiącach dostaję na rękę około 40 tysięcy złotych i myślę, że to dobra stawka. Oczywiście są różni ludzie, niektórzy chcą jak najszybciej skończyć - ale nasza ekipa wie, po co tu przyjeżdża. Dla niektórych to główne źródło dochodu – ujawnia cytowana przez wp.pl osoba znająca z doświadczenia realia pracy przy zbiorach na niemieckich polach.

Szwecja i Norwegia płacą bardzo wysoko

W Szwecji oferowane stawki to kwoty netto. Pracownicy produkcji mogą oczekiwać miesięcznego wynagrodzenia na poziomie ok. 2,1 tys. euro netto, podczas gdy opiekunowie osób starszych mogą zarobić od 2,6 tys. euro netto do 3 tys. euro netto miesięcznie.

Brukarze zarabiają ok. 3,6 tys. euro netto, a piaskarze ok. 3,8 tys. euro netto. Operatorzy robotów spawalniczych oraz zbrojarze budowlani mogą liczyć na zarobek w przedziale 3,6 tys. - 4,2 tys. euro netto w ujęciu miesięcznym. Spawacze i monterzy konstrukcji stalowych mogą dostać ofertę do 4,2 tys. euro netto miesięcznie, a pracownicy ogólnobudowlani do 4,5 tys. euro netto.

W Norwegii stolarze-cieśle mogą oczekiwać miesięcznego wynagrodzenia w przedziale od 3,3 tys. do 3,8 tys. euro netto, podobnie jak pracownicy sezonowi, których zarobki wynoszą od 3,5 tys. do 3,8 tys. euro netto miesięcznie. Mechanicy okrętowi, spawacze oraz pracownicy ogólnobudowlani zarobią do 4 tys. euro netto w ujęciu miesięcznym. Hydraulikom oferuje się od 4, do 4,5 tys. euro netto miesięcznie.