Turystyka

Prawie 25 zł za wjazd do miasta. Ruszają nowe przepisy

Wenecja co roku jest oblężona przez turystów. Rocznie do miasta zjeżdza około 20 mln turystów, z których 6 mln zatrzymuje się w mieście na nocleg. Władze miasta chcą wprowadzić opłaty, aby zniechęcić do tzw. jednodniowej turystyki w szczycie sezonu. Największy tłok powodują właśnie ci, którzy przyjeżdżają tylko na kilkugodzinne zwiedzanie. Stąd też pomysł wprowadzenia rezerwacji wizyt i opłaty 5 euro w wybrane dni, którą muszą wnosić turyści przyjeżdżający tam bez noclegu. Na jakich zasadach teraz odwiedzisz Wenecję?